В сети опубликовали чёткие спутниковые снимки Крымского моста после третьего за неделю удара Украины. На фотографиях, сделанных 19 ноября, можно увидеть повреждения автомобильной и железнодорожной частей переправы, в частности обрушение одного из пролётов в воду. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на украинских OSINT-аналитиков, пишет УНН.

Детали

Спутниковые изображения опубликовали украинские OSINT-каналы, в частности Dnipro Osint. Снимки позволяют подробнее рассмотреть состояние моста после последней атаки.

По информации аналитиков, наиболее заметные разрушения зафиксированы на автомобильной части переправы. Один из пролётов, как утверждается, обрушился в воду.

Что показали новые спутниковые снимки

Помимо автомобильного полотна, на опубликованных фотографиях заметны повреждения железнодорожной ветки, которая проходит параллельно.

Сообщается, что это уже третий удар по Крымскому мосту в течение одной недели.

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