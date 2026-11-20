Появились чёткие спутниковые фото Крымского моста после третьего удара за неделю
Киев • УНН
Новые спутниковые снимки показали повреждения автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста. Один пролёт обрушился в воду.
В сети опубликовали чёткие спутниковые снимки Крымского моста после третьего за неделю удара Украины. На фотографиях, сделанных 19 ноября, можно увидеть повреждения автомобильной и железнодорожной частей переправы, в частности обрушение одного из пролётов в воду. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на украинских OSINT-аналитиков, пишет УНН.
Детали
Спутниковые изображения опубликовали украинские OSINT-каналы, в частности Dnipro Osint. Снимки позволяют подробнее рассмотреть состояние моста после последней атаки.
По информации аналитиков, наиболее заметные разрушения зафиксированы на автомобильной части переправы. Один из пролётов, как утверждается, обрушился в воду.
Что показали новые спутниковые снимки
Помимо автомобильного полотна, на опубликованных фотографиях заметны повреждения железнодорожной ветки, которая проходит параллельно.
Сообщается, что это уже третий удар по Крымскому мосту в течение одной недели.
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