Политическое убийство в центре Мехико: киллеры на мотоциклах застрелили двух помощников мэра
Киев • УНН
В центре Мехико киллеры расстреляли двух ближайших помощников мэра Клары Бругады. По предварительным данным, мотивом нападения была месть со стороны организованной преступной группировки.
В самом центре Мехико вооруженные злоумышленники среди бела дня расстреляли двух ближайших помощников мэра столицы Клары Бругады. Гибель Химены Гусман и Хосе Муньоса всколыхнула Мексику, которая и без того страдает от политического насилия, связанного с организованной преступностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным издания, двое высокопоставленных членов команды мэра Мехико Клары Бругады были убиты во вторник в результате дерзкого нападения прямо в центре города. Вооруженные киллеры на мотоцикле устроили засаду на проспекте, где находились личный секретарь мэра Химена Гусман и советник Хосе Муньос.
Как сообщили местные власти и федеральная прокуратура, нападение произошло днем, когда Гусман остановилась, чтобы подобрать Муньоса. По свидетельствам очевидцев и данным правоохранителей, к ним подъехали двое мужчин на мотоцикле.
К Муньосу приблизились двое вооруженных мужчин на мотоцикле и застрелили его на улице. Затем нападавшие сделали не менее четырех выстрелов в Гусман, которая находилась внутри автомобиля, убив ее, - сообщил чиновник федеральной прокуратуры.
Преступление сразу вызвало широкий резонанс, ведь Мехико до сих пор считалось сравнительно безопасным местом в стране, которая ежедневно сталкивается с жестоким насилием, в частности в отношении политических фигур.
Мне очень грустно из-за потери Химены и Пепе (Хосе), с которыми мы много лет делили мечты и борьбу
Она пообещала, что убийцы Гусман и Муньоса не останутся безнаказанными: Мы не остановимся, пока не будет установлена вся правда и наказаны виновные
Она поблагодарила президента Клаудию Шейнбаум, которая до того занимала должность мэра Мехико, за поддержку.
Это позорный инцидент, и мы окажем мэру всю необходимую поддержку
Причины нападения
По предварительным оценкам экспертов, мотивом нападения, вероятно, была месть со стороны организованной преступной группировки.
Это было резкое послание, отправленное Кларе (Бругади), несомненно, совершенное наркоторговцами
По его словам, преступные группы уже не впервые нападают на столичную власть в ответ на действия против наркоторговли.
На месте нападения был изъят мотоцикл, который, вероятно, использовали нападавшие, а также еще один автомобиль в районе Истакалько. Следователи сейчас анализируют баллистические материалы и отпечатки пальцев.
Местные СМИ опубликовали фото черного автомобиля Audi с четырьмя пулевыми отверстиями в лобовом стекле. Тела погибших были накрыты простынями – одно в салоне авто, другое на тротуаре.
Добавим
В 2020 году тогдашний начальник полиции Мехико Омар Гарсия Харфуч чудом выжил после покушения, в результате которого погибли двое его охранников. Он публично обвинил в нападении наркокартель "Новое поколение Халиско" – одну из самых опасных группировок страны.
Напомним
В мексиканском штате Веракрус застрелили кандидатку на должность мэра города Тексистепек Есению Лару Гутьеррес. Инцидент произошел во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook. В результате нападения погибли еще три человека, еще трое были ранены. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила нападение и сказала, что пока не имеет информации о его мотивах. Она добавила, что ее правительство сотрудничает с официальными лицами штата Веракрус и предложило федеральную поддержку.