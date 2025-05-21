Политическое убийство в центре Мехико: киллеры на мотоциклах застрелили двух помощников мэра

В самом центре Мехико вооруженные злоумышленники среди бела дня расстреляли двух ближайших помощников мэра столицы Клары Бругады. Гибель Химены Гусман и Хосе Муньоса всколыхнула Мексику, которая и без того страдает от политического насилия, связанного с организованной преступностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным издания, двое высокопоставленных членов команды мэра Мехико Клары Бругады были убиты во вторник в результате дерзкого нападения прямо в центре города. Вооруженные киллеры на мотоцикле устроили засаду на проспекте, где находились личный секретарь мэра Химена Гусман и советник Хосе Муньос.

Как сообщили местные власти и федеральная прокуратура, нападение произошло днем, когда Гусман остановилась, чтобы подобрать Муньоса. По свидетельствам очевидцев и данным правоохранителей, к ним подъехали двое мужчин на мотоцикле.

К Муньосу приблизились двое вооруженных мужчин на мотоцикле и застрелили его на улице. Затем нападавшие сделали не менее четырех выстрелов в Гусман, которая находилась внутри автомобиля, убив ее, - сообщил чиновник федеральной прокуратуры.

Преступление сразу вызвало широкий резонанс, ведь Мехико до сих пор считалось сравнительно безопасным местом в стране, которая ежедневно сталкивается с жестоким насилием, в частности в отношении политических фигур.

Мне очень грустно из-за потери Химены и Пепе (Хосе), с которыми мы много лет делили мечты и борьбу – эмоционально прокомментировала мэр Клара Бругада.

Она пообещала, что убийцы Гусман и Муньоса не останутся безнаказанными: Мы не остановимся, пока не будет установлена вся правда и наказаны виновные

Она поблагодарила президента Клаудию Шейнбаум, которая до того занимала должность мэра Мехико, за поддержку.

Это позорный инцидент, и мы окажем мэру всю необходимую поддержку – подчеркнула Шейнбаум.

Причины нападения

По предварительным оценкам экспертов, мотивом нападения, вероятно, была месть со стороны организованной преступной группировки.

Это было резкое послание, отправленное Кларе (Бругади), несомненно, совершенное наркоторговцами – заявил Дэвид Сауседо, аналитик по общественной безопасности.

По его словам, преступные группы уже не впервые нападают на столичную власть в ответ на действия против наркоторговли.

На месте нападения был изъят мотоцикл, который, вероятно, использовали нападавшие, а также еще один автомобиль в районе Истакалько. Следователи сейчас анализируют баллистические материалы и отпечатки пальцев.

Местные СМИ опубликовали фото черного автомобиля Audi с четырьмя пулевыми отверстиями в лобовом стекле. Тела погибших были накрыты простынями – одно в салоне авто, другое на тротуаре.

Добавим

В 2020 году тогдашний начальник полиции Мехико Омар Гарсия Харфуч чудом выжил после покушения, в результате которого погибли двое его охранников. Он публично обвинил в нападении наркокартель "Новое поколение Халиско" – одну из самых опасных группировок страны.

Напомним

В мексиканском штате Веракрус застрелили кандидатку на должность мэра города Тексистепек Есению Лару Гутьеррес. Инцидент произошел во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook. В результате нападения погибли еще три человека, еще трое были ранены. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила нападение и сказала, что пока не имеет информации о его мотивах. Она добавила, что ее правительство сотрудничает с официальными лицами штата Веракрус и предложило федеральную поддержку.