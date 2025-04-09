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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28606 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мексика пригласила путина на инаугурацию нового президента

Мексика пригласила Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум 1 октября. Мексика ратифицировала Римский статут и должна арестовать Путина в случае его прибытия, поскольку МУС выдал ордер на его арест.

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В Мексике 59-летний мужчина умер после заболевания птичьим гриппом типа (A (H5N2). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа типа A.

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В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны по данным экзит-полов.

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Жара в Мексике побила рекорды в десяти городах, включая Мехико

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Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

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Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков

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