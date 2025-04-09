Власти Мехико пошли на компромисс, запретив убийство быков и использование острых предметов на корриде. Это вызвало протесты фанатов традиционной корриды.
С временно оккупированных территорий эвакуировали двух маленьких братьев и 17-летнего юношу. Парень подвергался преследованиям из-за проукраинской позиции, а братья воссоединились с матерью, которая не могла их забрать самостоятельно.
В 2024 году благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть 449 незаконно депортированных украинских детей. Международные партнеры от Брюсселя до Мехико помогают Украине возвращать детей с оккупированных территорий.
Boeing 787 Dreamliner совершил экстренную посадку на Бермудских островах из-за сильного запаха от 100 свиней в грузовом отсеке. Пассажиров разместили в отелях, а животных оставили под наблюдением ветеринаров.
13 детей умерли от заражения пакетов для внутривенного кормления в Мексике. Причиной стала мультирезистентная бактерия Klebsiella oxytoca, обнаруженная в четырех больницах.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 1 октября посетит инаугурацию новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Цель визита - углубить украинско-мексиканское сотрудничество и усилить международную поддержку Украины.
Европейская комиссия призвала Мексику арестовать путина, если он посетит инаугурацию нового президента. Как член МУС, Мексика юридически обязана выполнить международный ордер на арест.
Мексика пригласила Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум 1 октября. Мексика ратифицировала Римский статут и должна арестовать Путина в случае его прибытия, поскольку МУС выдал ордер на его арест.
В Мексике 59-летний мужчина умер после заболевания птичьим гриппом типа (A (H5N2). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа типа A.
Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны по данным экзит-полов.
Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.
Мексика пережила рекордные температуры в 10 городах, включая столицу, на фоне сильной жары, которая вызвала отключение электроэнергии и перенапряжение электросети.
В результате аварии автобуса на окраине Мехико погибло 18 человек и еще 32 получили ранения, когда он перевернулся на шоссе, направляясь из Гуанахуато в Чалму.
Вулкан Попокатепетль в Мексике активизировался, выбрасывая пар, пепел, газ и раскаленные обломки горных пород в течение последних 24 часов, что заставило власти предостеречь от восхождения на вулкан и пребывания вблизи него.
Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать стадионы США, Мексики и Канады. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
Коррида вернулась на арену Мехико спустя 1,5 года на фоне протестов. Она прошла на фоне протеста зоозащитников, которые выкрикивали: "Убийцы!".