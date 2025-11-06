Президент Мексики подала заявление в полицию из-за приставаний мужчины на улице

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обратилась в полицию после того, как мужчина ощупал ее во время прогулки в центре Мехико. Она назвала это преступлением и заявила, что сделала это, чтобы подать пример всем женщинам страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Инцидент произошел во вторник, когда Шейнбаум общалась с людьми в историческом центре столицы. На видео, которое быстро распространилось в соцсетях, видно, как мужчина приблизился к президенту, пытался ее поцеловать и положил руки ей на грудь.

Полиция задержала 33-летнего Уриэля Риверу Мартинеса, которого опознали на видео. По словам президента, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и в тот же день подходил к другим женщинам.

Во время ежедневной пресс-конференции в среду Шейнбаум сказала, что подала официальное заявление в полицию. Она подчеркнула, что сексуальные домогательства являются преступлением в Мехико, и подчеркнула важность того, чтобы женщины не боялись обращаться к правоохранителям.

"Нам нужно сделать это видимым и сказать "нет", твердое "нет", - сказала госпожа Шейнбаум. - Личное пространство женщин не должно нарушаться. Как нам это решить? С помощью информационных кампаний, через школы, потому что это также касается обучения мужчин. И мы должны убедиться, что когда женщины подают жалобы, к ним относятся серьезно, а не тратят целый день, что отбивает у них желание сообщать о нарушениях".

Шейнбаум отметила, что инцидент не изменит ее стиль работы: она не планирует ограничивать контакты с гражданами или усиливать меры безопасности. "Что касается моей безопасности - мы не собираемся менять себя. Мы не можем быть далеко от людей", - сказала президент.

Клаудия Шейнбаум стала первой женщиной-президентом Мексики. Ее решение публично заявить о домогательствах получило широкий отклик в обществе, подняв тему безопасности и прав женщин в стране.

Напомним

