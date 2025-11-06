ukenru
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Президент Мексики подала заявление в полицию из-за приставаний мужчины на улице

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обратилась в полицию после того, как мужчина ощупал ее во время прогулки в центре Мехико. Она назвала это преступлением, чтобы подать пример всем женщинам страны.

Президент Мексики подала заявление в полицию из-за приставаний мужчины на улице

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обратилась в полицию после того, как мужчина ощупал ее во время прогулки в центре Мехико. Она назвала это преступлением и заявила, что сделала это, чтобы подать пример всем женщинам страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Инцидент произошел во вторник, когда Шейнбаум общалась с людьми в историческом центре столицы. На видео, которое быстро распространилось в соцсетях, видно, как мужчина приблизился к президенту, пытался ее поцеловать и положил руки ей на грудь.

Полиция задержала 33-летнего Уриэля Риверу Мартинеса, которого опознали на видео. По словам президента, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и в тот же день подходил к другим женщинам.

Во время ежедневной пресс-конференции в среду Шейнбаум сказала, что подала официальное заявление в полицию. Она подчеркнула, что сексуальные домогательства являются преступлением в Мехико, и подчеркнула важность того, чтобы женщины не боялись обращаться к правоохранителям.

"Нам нужно сделать это видимым и сказать "нет", твердое "нет", - сказала госпожа Шейнбаум. - Личное пространство женщин не должно нарушаться. Как нам это решить? С помощью информационных кампаний, через школы, потому что это также касается обучения мужчин. И мы должны убедиться, что когда женщины подают жалобы, к ним относятся серьезно, а не тратят целый день, что отбивает у них желание сообщать о нарушениях".

Шейнбаум отметила, что инцидент не изменит ее стиль работы: она не планирует ограничивать контакты с гражданами или усиливать меры безопасности. "Что касается моей безопасности - мы не собираемся менять себя. Мы не можем быть далеко от людей", - сказала президент.

Клаудия Шейнбаум стала первой женщиной-президентом Мексики. Ее решение публично заявить о домогательствах получило широкий отклик в обществе, подняв тему безопасности и прав женщин в стране.

Напомним

В Мехико мужчина пытался обнять и поцеловать президента Клаудию Шейнбаум во время ее разговора с людьми на улице. Инцидент вызвал дискуссию об уровне безопасности и сексуальных домогательствах, с которыми сталкиваются женщины в Мексике.

Алла Киосак

