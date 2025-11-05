ukenru
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 15797 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16797 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18686 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25624 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 21909 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20969 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18147 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36245 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32764 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
П'яний чоловік обмацав президентку Мексики під час спілкування з громадянами

Київ • УНН

 • 792 перегляди

У Мехіко чоловік намагався обійняти та поцілувати президентку Клаудію Шейнбаум під час її розмови з людьми на вулиці. Інцидент викликав дискусію про рівень безпеки та сексуальні домагання, з якими стикаються жінки в Мексиці.

П'яний чоловік обмацав президентку Мексики під час спілкування з громадянами

У Мехіко чоловік намагався обійняти та поцілувати президентку Клаудію Шейнбаум просто під час її розмови з людьми на вулиці. Інцидент викликав дискусію про рівень безпеки та сексуальні домагання, з якими стикаються жінки в Мексиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Подія сталася у вівторок у Мехіко. На відео видно чоловіка, який виглядає помітно п’яним, коли він підходить до Шейнбаум, намагається поцілувати її в шию та обійняти ззаду.

Президентка одразу відштовхує його руки та повертається до нього обличчям, після чого між ними стає урядовець. Коли чоловіка відводять, Шейнбаум напружено посміхається й каже: "Не хвилюйтеся".

Поліція пізніше підтвердила, що чоловіка заарештували. Інцидент викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Коментатори зазначили, що навіть президентка не захищена від сексуальних домагань.

Навіть якщо ви президент, будь-який хлопець вважає, що має право вас торкатися

- сказала журналістка феміністичного видання Volcánicas Каталіна Руїс-Наварро.

"Коли вони запитують, що таке патріархат, - це саме він".

Редакторка журналу Etcétera Алехандра Ескобар написала на платформі X:

Сподіваємося, що президентська влада висуне звинувачення, і президент надішле чіткий сигнал: жоден чоловік не має права цілувати чи торкатися жінки без її згоди

Подія також підняла питання щодо рівня захисту президента. На відео не видно охорону, і минуло кілька секунд, перш ніж хтось втрутився. Інцидент стався на тлі загострення проблем безпеки в Мексиці.

Лише кілька днів тому був убитий мер Карлос Альберто Мансо Родрігес, а від початку роботи уряду Шейнбаум 1 жовтня загинули вже десять муніципальних голів.

Клаудія Шейнбаум, яка продовжує практику свого попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора спілкуватися з громадянами без жорсткої охорони, може переглянути цей підхід після інциденту. Подія стала символом подвійної проблеми Мексики - насильства щодо жінок і високих ризиків для публічних діячів.

Нагадаємо

Мера Карлоса Мансо, який критикував бездіяльність уряду у боротьбі зі злочинністю, було застрелено посеред натовпу під час святкової церемонії біля церкви. Двоє нападаючих затримано, а третій загинув під час переслідування. 

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Мехіко
Reuters
Мексика