П'яний чоловік обмацав президентку Мексики під час спілкування з громадянами

У Мехіко чоловік намагався обійняти та поцілувати президентку Клаудію Шейнбаум просто під час її розмови з людьми на вулиці. Інцидент викликав дискусію про рівень безпеки та сексуальні домагання, з якими стикаються жінки в Мексиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Подія сталася у вівторок у Мехіко. На відео видно чоловіка, який виглядає помітно п’яним, коли він підходить до Шейнбаум, намагається поцілувати її в шию та обійняти ззаду.

Президентка одразу відштовхує його руки та повертається до нього обличчям, після чого між ними стає урядовець. Коли чоловіка відводять, Шейнбаум напружено посміхається й каже: "Не хвилюйтеся".

Поліція пізніше підтвердила, що чоловіка заарештували. Інцидент викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Коментатори зазначили, що навіть президентка не захищена від сексуальних домагань.

Навіть якщо ви президент, будь-який хлопець вважає, що має право вас торкатися - сказала журналістка феміністичного видання Volcánicas Каталіна Руїс-Наварро.

"Коли вони запитують, що таке патріархат, - це саме він".

Редакторка журналу Etcétera Алехандра Ескобар написала на платформі X:

Сподіваємося, що президентська влада висуне звинувачення, і президент надішле чіткий сигнал: жоден чоловік не має права цілувати чи торкатися жінки без її згоди

Подія також підняла питання щодо рівня захисту президента. На відео не видно охорону, і минуло кілька секунд, перш ніж хтось втрутився. Інцидент стався на тлі загострення проблем безпеки в Мексиці.

Лише кілька днів тому був убитий мер Карлос Альберто Мансо Родрігес, а від початку роботи уряду Шейнбаум 1 жовтня загинули вже десять муніципальних голів.

Клаудія Шейнбаум, яка продовжує практику свого попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора спілкуватися з громадянами без жорсткої охорони, може переглянути цей підхід після інциденту. Подія стала символом подвійної проблеми Мексики - насильства щодо жінок і високих ризиків для публічних діячів.

Нагадаємо

Мера Карлоса Мансо, який критикував бездіяльність уряду у боротьбі зі злочинністю, було застрелено посеред натовпу під час святкової церемонії біля церкви. Двоє нападаючих затримано, а третій загинув під час переслідування.