В Мексике посреди толпы застрелили мэра, открыто выступавшего против наркокартелей
Мэр Карлос Мансо, критиковавший бездействие правительства в борьбе с преступностью, был застрелен посреди толпы во время праздничной церемонии возле церкви. Двое нападавших задержаны, а третий погиб во время преследования.
В городе Уруапан, штат Мичоакан, на западе Мексики погиб мэр Карлос Мансо, известный своей позицией против наркокартелей. Политика застрелили прямо посреди толпы во время праздничной церемонии возле местной церкви. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел в субботу вечером – Мансо был тяжело ранен и скончался в больнице. Федеральные власти подтвердили, что двое нападавших задержаны, а третий погиб во время преследования.
Мансо неоднократно критиковал правительство за бездействие в борьбе с организованной преступностью и призывал президента Клаудию Шейнбаум усилить защиту региона. Мичоакан – один из самых криминализированных штатов Мексики, где действуют мощные наркокартели, контролирующие торговлю авокадо и наркотиков.
Политик, который в прошлом году баллотировался как независимый кандидат, ранее призывал местных правоохранителей жестко реагировать на преступность, что вызвало споры на национальном уровне.
