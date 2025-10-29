По меньшей мере 64 погибших во время крупнейшего в истории рейда полицейских в Рио-де-Жанейро

$42.080.01
09:51 • 1212 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 31763 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 33922 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 36439 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 100703 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 56541 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 52230 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78233 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38651 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28834 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"
29 октября, 02:23 • 31769 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею
29 октября, 04:30 • 29666 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
06:30 • 36300 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
06:46 • 19980 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
08:05 • 11763 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 31763 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
06:30 • 36498 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
28 октября, 16:50 • 100703 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
28 октября, 12:22 • 64409 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
28 октября, 09:50 • 72160 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
08:05 • 11891 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
06:46 • 20118 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
28 октября, 18:29 • 26039 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
28 октября, 17:10 • 28536 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
28 октября, 13:18 • 36095 просмотра
По меньшей мере 64 погибших во время крупнейшего в истории рейда полицейских в Рио-де-Жанейро

Киев • УНН

 • 446 просмотра

В Рио-де-Жанейро полиция провела операцию против банды Comando Vermelho, в ходе которой погибли четверо правоохранителей. Наркобароны применяли дроны и гранаты, что привело к нарушениям в работе больниц, школ и транспорта.

По меньшей мере 64 погибших во время крупнейшего в истории рейда полицейских в Рио-де-Жанейро

В Алемао и Пенья - бедных жилых районах Рио-де-Жанейро, полиция пыталась уничтожить банду Comando Vermelho. Во время беспорядков предполагаемые наркобароны использовали дроны и гранаты против полиции, в результате чего четверо из 2500 правоохранителей погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Из-за ожесточенных боев между правоохранителями и подозреваемыми произошли нарушения в работе больниц, школ и транспорта.

Полиция арестовала 81 человека и провела 250 обысков против предполагаемых наркобаронов.

Операция состоялась накануне важных мероприятий в Рио: глобального саммита мэров C40, посвященного борьбе с изменением климата, и премии принца Уильяма Earthshot Prize, которые состоятся на следующей неделе.

Министр юстиции Рикардо Левандовский сообщил, что федеральное правительство не получало запросов на поддержку от местных властей для этой операции.

Однако критики считают такую операцию неэффективной и с чрезмерными жертвами среди мирных людей.

Дополнительно

Ранее сообщалось, что более 2500 полицейских провели операцию против наркокартелей в Рио-де-Жанейро. Наркоторговцы впервые применили FPV-дроны для сброса взрывчатки на правоохранителей.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПНовости Мира
Техника
Обыск
Столкновения
Reuters
Рио-де-Жанейро