По меньшей мере 64 погибших во время крупнейшего в истории рейда полицейских в Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро полиция провела операцию против банды Comando Vermelho, в ходе которой погибли четверо правоохранителей. Наркобароны применяли дроны и гранаты, что привело к нарушениям в работе больниц, школ и транспорта.
В Алемао и Пенья - бедных жилых районах Рио-де-Жанейро, полиция пыталась уничтожить банду Comando Vermelho. Во время беспорядков предполагаемые наркобароны использовали дроны и гранаты против полиции, в результате чего четверо из 2500 правоохранителей погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Из-за ожесточенных боев между правоохранителями и подозреваемыми произошли нарушения в работе больниц, школ и транспорта.
Полиция арестовала 81 человека и провела 250 обысков против предполагаемых наркобаронов.
Операция состоялась накануне важных мероприятий в Рио: глобального саммита мэров C40, посвященного борьбе с изменением климата, и премии принца Уильяма Earthshot Prize, которые состоятся на следующей неделе.
Министр юстиции Рикардо Левандовский сообщил, что федеральное правительство не получало запросов на поддержку от местных властей для этой операции.
Однако критики считают такую операцию неэффективной и с чрезмерными жертвами среди мирных людей.
Дополнительно
Ранее сообщалось, что более 2500 полицейских провели операцию против наркокартелей в Рио-де-Жанейро. Наркоторговцы впервые применили FPV-дроны для сброса взрывчатки на правоохранителей.