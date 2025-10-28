Масові рейди в фавелах Ріо: щонайменше 60 осіб загинули під час спецоперації проти наркоторговців

У столиці Бразилії понад 2500 поліцейських і спецпризначенців провели масштабну операцію проти наркокартелів, внаслідок якої загинули щонайменше 60 людей, включно з двома поліцейськими. Перестрілки тривали кілька годин, а наркоторговці застосували fpv-дрони, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, що "щонайменше 60 людей загинули після того, як понад 2500 поліцейських та спецпризначенців увірвалися до району фавел поблизу міжнародного аеропорту Ріо, який вважається штаб-квартирою одного з найпотужніших організованих злочинних угруповань Бразилії", пише видання.

Цей рейд, як вказано, спричинив запеклі перестрілки у фавелах Алеман та Пенья та їх околицях, де проживає приблизно 300 000 осіб.

Наркоторговці з угруповання "Червона команда" відкрили вогонь і підпалили барикади та автомобілі, коли близько 4-ї ранку їх атакувала цивільна та військова поліція разом зі спецпідрозділами. За повідомленнями, банда вперше застосувала дрони, щоб скидати вибухівку на групи правоохоронців.

За словами чиновника штату Ріо, який на умовах анонімності поділився оцінкою, що більш ніж удвічі перевищує офіційну цифру про щонайменше 22 загиблих, оголошену раніше того ж дня, жертви в результаті цих операцій були набагато меншими, ніж приблизно 60 загиблих у вівторок - повідомляє Reuters.

Праворадикальний губернатор Ріо Клаудіо Кастро оголосив у місті "стан війни" і назвав нинішню поліцейську операцію найбільшою з часу масштабної акції в регіоні у 2010 році.

"Це вже не звичайний злочин, це наркотероризм", – сказав Кастро у відео, опублікованому в соціальних мережах, на якому показано бронетранспортери на початку місії.

Повідомляється, що було заарештовано понад 80 осіб та вилучено понад 40 автоматичних гвинтівок. Ця зброя є ознакою потужного арсеналу, який наркоторговці Ріо-де-Жанейро придбали з кінця 1980-х років, коли почали заполонювати фавели.

Віктор Сантос, секретар служби безпеки Ріо, повідомив місцевому телебаченню, що в рамках операції "Стримування" було наказано захопити членів банди "Червоне командування", які контролюють великі частини Ріо та дедалі частіше присутні в інших частинах Бразилії, включаючи регіон Амазонії.

Рене Сілва, громадський активіст і журналіст з Алемау, який очолює місцеву газету "Voz das Comunidades", розповів, що близько 5-ї ранку його розбудили постріли. Він висловив розпач через те, що уряд наполягає на проведенні смертельних і, на його думку, неефективних поліцейських рейдів у фавелах.

Це не вирішує проблему. З проблемою злочинності в Ріо потрібно боротися в інших місцях – не лише у фавелах. У нас тут немає плантацій марихуани чи кокаїну. У нас тут немає збройових заводів. Це не боротьба зі злочинністю, це боротьба з бідністю - сказав він.

"Те, що відбувається в Алемау та Пенья, не є операцією, це різанина, спонсорована державою", – написала у Твіттері Люсія Марина душ Сантуш, конгресмен штату від лівої Робітничої партії (PT).

Сантуш звинуватила владу у перетворенні фавел Ріо на "зони бойових дій" в рамках їхньої невдалої війни з наркотиками.

З огляду на те, що, як повідомляється, поліцейські операції та перестрілки продовжувалися у вівторок вдень, кількість загиблих може зрости.

Губернатор Клаудіо Кастро повідомив, що поліція по всьому місту приведена в стан підвищеної готовності через побоювання, що наркобарони можуть організувати відповідні атаки. У вівторок вдень спостерігалися спроби злочинців блокувати ключові автомагістралі та дороги Ріо.

Доповнення

Найбільша кількість смертей під час однієї поліцейської операції сталася у травні 2021 року, коли 28 людей загинули під час штурму поліції Жакарезінью, ще однієї великої фавели, яку вважають оплотом Червоного командування.

Протягом останніх 40 років цегляні фавели Ріо дедалі більше потрапляли під контроль озброєних злочинних угруповань, зокрема Червоної команди, Чистої третьої команди та парамілітарних банд, до складу яких часто входять колишні чи діючі співробітники сил безпеки. Останніми місяцями Червона команда розпочала масштабний наступ, намагаючись захопити райони західного Ріо, що зараз контролюються ополченнями.

