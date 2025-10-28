Масові рейди в фавелах Ріо: щонайменше 60 осіб загинули під час спецоперації проти наркоторговців

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 30178 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 24757 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 30061 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 54614 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 34569 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 25859 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 21547 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16797 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 53301 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31802 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.4м/с
81%
744мм
Популярнi новини
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 24649 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 36942 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 18784 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 21396 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 11501 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 30168 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 37036 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 48287 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 54607 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 53300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білорусь
Польща
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto18:29 • 6230 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 11576 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 21463 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 18852 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 42846 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

Масові рейди в фавелах Ріо: щонайменше 60 осіб загинули під час спецоперації проти наркоторговців

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Понад 2500 поліцейських провели операцію проти наркокартелів у Ріо-де-Жанейро, внаслідок якої загинули щонайменше 60 людей, включаючи двох поліцейських. Наркоторговці вперше застосували FPV-дрони для скидання вибухівки на правоохоронців.

Масові рейди в фавелах Ріо: щонайменше 60 осіб загинули під час спецоперації проти наркоторговців

У столиці Бразилії понад 2500 поліцейських і спецпризначенців провели масштабну операцію проти наркокартелів, внаслідок якої загинули щонайменше 60 людей, включно з двома поліцейськими. Перестрілки тривали кілька годин, а наркоторговці застосували fpv-дрони, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, що "щонайменше 60 людей загинули після того, як понад 2500 поліцейських та спецпризначенців увірвалися до району фавел поблизу міжнародного аеропорту Ріо, який вважається штаб-квартирою одного з найпотужніших організованих злочинних угруповань Бразилії", пише видання.

Цей рейд, як вказано, спричинив запеклі перестрілки у фавелах Алеман та Пенья та їх околицях, де проживає приблизно 300 000 осіб.

Наркоторговці з угруповання "Червона команда" відкрили вогонь і підпалили барикади та автомобілі, коли близько 4-ї ранку їх атакувала цивільна та військова поліція разом зі спецпідрозділами. За повідомленнями, банда вперше застосувала дрони, щоб скидати вибухівку на групи правоохоронців.

За словами чиновника штату Ріо, який на умовах анонімності поділився оцінкою, що більш ніж удвічі перевищує офіційну цифру про щонайменше 22 загиблих, оголошену раніше того ж дня, жертви в результаті цих операцій були набагато меншими, ніж приблизно 60 загиблих у вівторок

- повідомляє Reuters.

Праворадикальний губернатор Ріо Клаудіо Кастро оголосив у місті "стан війни" і назвав нинішню поліцейську операцію найбільшою з часу масштабної акції в регіоні у 2010 році.

"Це вже не звичайний злочин, це наркотероризм", – сказав Кастро у відео, опублікованому в соціальних мережах, на якому показано бронетранспортери на початку місії.

Повідомляється, що було заарештовано понад 80 осіб та вилучено понад 40 автоматичних гвинтівок. Ця зброя є ознакою потужного арсеналу, який наркоторговці Ріо-де-Жанейро придбали з кінця 1980-х років, коли почали заполонювати фавели.

Віктор Сантос, секретар служби безпеки Ріо, повідомив місцевому телебаченню, що в рамках операції "Стримування" було наказано захопити членів банди "Червоне командування", які контролюють великі частини Ріо та дедалі частіше присутні в інших частинах Бразилії, включаючи регіон Амазонії.

Рене Сілва, громадський активіст і журналіст з Алемау, який очолює місцеву газету "Voz das Comunidades", розповів, що близько 5-ї ранку його розбудили постріли. Він висловив розпач через те, що уряд наполягає на проведенні смертельних і, на його думку, неефективних поліцейських рейдів у фавелах.

Це не вирішує проблему. З проблемою злочинності в Ріо потрібно боротися в інших місцях – не лише у фавелах. У нас тут немає плантацій марихуани чи кокаїну. У нас тут немає збройових заводів. Це не боротьба зі злочинністю, це боротьба з бідністю

- сказав він.

"Те, що відбувається в Алемау та Пенья, не є операцією, це різанина, спонсорована державою", – написала у Твіттері Люсія Марина душ Сантуш, конгресмен штату від лівої Робітничої партії (PT).

Сантуш звинуватила владу у перетворенні фавел Ріо на "зони бойових дій" в рамках їхньої невдалої війни з наркотиками.

З огляду на те, що, як повідомляється, поліцейські операції та перестрілки продовжувалися у вівторок вдень, кількість загиблих може зрости.

Губернатор Клаудіо Кастро повідомив, що поліція по всьому місту приведена в стан підвищеної готовності через побоювання, що наркобарони можуть організувати відповідні атаки. У вівторок вдень спостерігалися спроби злочинців блокувати ключові автомагістралі та дороги Ріо.

Доповнення

Найбільша кількість смертей під час однієї поліцейської операції сталася у травні 2021 року, коли 28 людей загинули під час штурму поліції Жакарезінью, ще однієї великої фавели, яку вважають оплотом Червоного командування.

Протягом останніх 40 років цегляні фавели Ріо дедалі більше потрапляли під контроль озброєних злочинних угруповань, зокрема Червоної команди, Чистої третьої команди та парамілітарних банд, до складу яких часто входять колишні чи діючі співробітники сил безпеки. Останніми місяцями Червона команда розпочала масштабний наступ, намагаючись захопити райони західного Ріо, що зараз контролюються ополченнями.

Військові США завдали удару по венесуельському судну з наркотиками: 11 загиблих03.09.25, 05:00 • 6338 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
Обшук
Соціальна мережа
Воєнний стан
Сутички
Ріо-де-Жанейро
Бразилія