Військові США завдали удару по венесуельському судну з наркотиками: 11 загиблих
Київ • УНН
Військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Президент Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.
Військові Сполучених Штатів Америки завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
Деталі
За його словами, удар було завдано по судну, яке діяло від імені визнаної нарко-терористичної організації Tren de Aragua (TDA).
Ми щойно ... підбили човен з наркотиками, і там було дуже багато наркотиків. І це не останнє. Наркотики надходять до нашої країни вже давно. … Ці - з Венесуели
У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо підтвердив цю інформацію, зазначивши, що човен вийшов із Венесуели та був уражений у південній частині Карибського басейну.
Нагадаємо
Днями американський ракетний крейсер USS Lake Erie перетнув Панамський канал з Тихого океану до Карибського басейну. Це відбулося після розгортання військових кораблів США поблизу узбережжя Венесуели для боротьби з наркотрафіком.
