2 вересня, 11:50 • 50562 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 82720 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 120427 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 135048 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 73314 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 136218 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49674 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87935 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53731 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108661 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Військові США завдали удару по венесуельському судну з наркотиками: 11 загиблих

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Президент Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.

Військові США завдали удару по венесуельському судну з наркотиками: 11 загиблих

Військові Сполучених Штатів Америки завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

За його словами, удар було завдано по судну, яке діяло від імені визнаної нарко-терористичної організації Tren de Aragua (TDA).

Ми щойно ... підбили човен з наркотиками, і там було дуже багато наркотиків. І це не останнє. Наркотики надходять до нашої країни вже давно. … Ці - з Венесуели

- написав Трамп.

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо підтвердив цю інформацію, зазначивши, що човен вийшов із Венесуели та був уражений у південній частині Карибського басейну.

Нагадаємо

Днями американський ракетний крейсер USS Lake Erie перетнув Панамський канал з Тихого океану до Карибського басейну. Це відбулося після розгортання військових кораблів США поблизу узбережжя Венесуели для боротьби з наркотрафіком.

Президент Венесуели оголосив мобілізацію 4,5 млн ополченців через погрози США19.08.25, 20:41 • 7470 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Марко Рубіо
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки