Доступ до фонтану Треві в Італії стане платним
Київ • УНН
З лютого 2026 року туристам доведеться платити 5 євро за наближення до фонтану Треві в Римі. Мешканці Риму будуть звільнені від платного входу, а сам фонтан залишається безкоштовним для огляду здалеку.
З лютого 2026 року туристам доведеться платити за можливість підійти ближче до відомого римського фонтану Треві, який щодня приваблює великі натовпи. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Мер Риму Роберто Гуальтьєрі повідомив, що фонтан, розташований на громадській площі, і надалі можна буде оглядати безкоштовно з відстані, а для наближення доведеться придбати квиток.
З 1 лютого ми запроваджуємо платний квиток на шість об'єктів
Зазначається, що вхід на ці об'єкти коштуватиме п'ять євро. Водночас мешканці Риму від платного входу будуть звільнені.
Довідково
Фонтан Треві – памʼятка XVIII століття, яка є найпопулярнішим місцем для багатьох відвідувачів Рима, зокрема через традицію загадувати бажання і кидати монету у воду.
Нагадаємо
У вересні 2024 року повідомлялося, що влада Риму розглядає можливість обмеження доступу до фонтану Треві напередодні Jubilee 2025 року. Планується ввести систему бронювання з фіксованим часом та кількістю відвідувачів, а також символічну плату для нерезидентів.
