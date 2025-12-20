Доступ до фонтану Треві в Італії стане платним

$42.340.00
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 22990 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 16812 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 23869 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 34180 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 27434 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 52900 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 37765 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 19754 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19875 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Популярнi новини
Сікорський "нагородив" Орбана орденом леніна після його заяви про "відвернення загрози війни"Photo19 грудня, 20:00 • 3414 перегляди
"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні19 грудня, 21:32 • 4256 перегляди
"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський19 грудня, 22:32 • 8080 перегляди
Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" 00:53 • 7006 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto01:09 • 16112 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 52905 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 35832 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 44798 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 39813 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 65324 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Дональд Туск
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Угорщина
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 17301 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 64775 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 46280 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 44127 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 50203 перегляди
Доступ до фонтану Треві в Італії стане платним

Київ • УНН

 • 476 перегляди

З лютого 2026 року туристам доведеться платити 5 євро за наближення до фонтану Треві в Римі. Мешканці Риму будуть звільнені від платного входу, а сам фонтан залишається безкоштовним для огляду здалеку.

Доступ до фонтану Треві в Італії стане платним

З лютого 2026 року туристам доведеться платити за можливість підійти ближче до відомого римського фонтану Треві, який щодня приваблює великі натовпи. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.   

Деталі

Мер Риму Роберто Гуальтьєрі повідомив, що фонтан, розташований на громадській площі, і надалі можна буде оглядати безкоштовно з відстані, а для наближення доведеться придбати квиток.

З 1 лютого ми запроваджуємо платний квиток на шість об'єктів

- сказав він.

Зазначається, що вхід на ці об'єкти коштуватиме п'ять євро. Водночас мешканці Риму від платного входу будуть звільнені.

Довідково

Фонтан Треві – памʼятка XVIII століття, яка є найпопулярнішим місцем для багатьох відвідувачів Рима, зокрема через традицію загадувати бажання і кидати монету у воду.

Нагадаємо

У вересні 2024 року повідомлялося, що влада Риму розглядає можливість обмеження доступу до фонтану Треві напередодні Jubilee 2025 року. Планується ввести систему бронювання з фіксованим часом та кількістю відвідувачів, а також символічну плату для нерезидентів.

Італійських туроператорів оштрафували майже на 20 млн євро за накопичення квитків у Колізей - Reuters08.04.25, 16:21 • 8998 переглядiв

Віта Зеленецька

КультураНовини Світу
Рим