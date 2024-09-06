У Римі можуть зробити платним відвідування відомого фонтану Треві
Київ • УНН
Влада Риму розглядає можливість обмеження доступу до фонтану Треві напередодні Jubilee 2025 року. Планується ввести систему бронювання з фіксованим часом та кількістю відвідувачів, а також символічну плату для нерезидентів.
Влада Риму розглядає можливість обмеження доступу до фонтану Треві – однієї з найвідвідуваніших визначних пам'яток міста, напередодні Jubilee 2025 року. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Планується, що відвідування сходинок фонтану, на яких зазвичай збираються величезні натовпи туристів, стане можливим тільки за попереднім бронюванням у фіксований часовий інтервал обмеженою кількістю людей.
Для римлян ми думаємо зробити його безоплатним, тоді як нерезидентам буде запропоновано внести символічний внесок у розмірі одного або двох євро
Доповнення
Фонтан Треві, куди за традицією відвідувачі кидають монету, щоб гарантувати своє повернення до Риму та виконання своїх бажань, давно є головною визначною пам’яткою навіть для відвідувачів світових лідерів.
Збудований у 1762 році пам’ятник є шедевром пізнього бароко зі статуями Тритонів, які везуть раковину колісниці бога Океану, що ілюструє тему приборкання вод.
Нагадаємо
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