В Риме могут сделать платным посещение известного фонтана Треви

Власти Рима рассматривают возможность ограничения доступа к фонтану Треви - одной из самых посещаемых достопримечательностей города, накануне Jubilee 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Планируется, что посещение ступенек фонтана, на которых обычно собираются огромные толпы туристов, станет возможным только по предварительному бронированию в фиксированный временной интервал ограниченным количеством людей.

Для римлян мы думаем сделать его бесплатным, тогда как нерезидентам будет предложено внести символический взнос в размере одного или двух евро - рассказал советник по туризму Рима Алессандро Онорато.

Дополнение

Фонтан Треви, куда по традиции посетители бросают монету, чтобы гарантировать свое возвращение в Рим и исполнение своих желаний, давно является главной достопримечательностью даже для посетителей мировых лидеров.

Построенный в 1762 году памятник является шедевром позднего барокко со статуями Тритонов, которые везут раковину колесницы бога Океана, что иллюстрирует тему укрощения вод.

Напомним,

В Италии оштрафовали 19-летнего туриста за то, что он выгравировал инициалы своего имени на стене Колизея, между первым кольцом и атриумом.