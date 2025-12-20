$42.340.00
20 декабря, 00:12 • 11452 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 23865 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 17564 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 24593 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 34783 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 27795 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 53736 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 38353 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 19868 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19952 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Доступ к фонтану Треви в Италии станет платным

Киев • УНН

 • 850 просмотра

С февраля 2026 года туристам придется платить 5 евро за приближение к фонтану Треви в Риме. Жители Рима будут освобождены от платного входа, а сам фонтан остается бесплатным для осмотра издалека.

Доступ к фонтану Треви в Италии станет платным

С февраля 2026 года туристам придется платить за возможность подойти ближе к знаменитому римскому фонтану Треви, который ежедневно привлекает большие толпы. Об этом информирует УНН со ссылкой на AFP.   

Подробности

Мэр Рима Роберто Гуальтьери сообщил, что фонтан, расположенный на общественной площади, и в дальнейшем можно будет осматривать бесплатно с расстояния, а для приближения придется приобрести билет.

С 1 февраля мы вводим платный билет на шесть объектов

- сказал он.

Отмечается, что вход на эти объекты будет стоить пять евро. В то же время жители Рима от платного входа будут освобождены.

Справка

Фонтан Треви – памятник XVIII века, который является самым популярным местом для многих посетителей Рима, в частности из-за традиции загадывать желания и бросать монету в воду.

Напомним

В сентябре 2024 года сообщалось, что власти Рима рассматривают возможность ограничения доступа к фонтану Треви накануне Jubilee 2025 года. Планируется ввести систему бронирования с фиксированным временем и количеством посетителей, а также символическую плату для нерезидентов.

Итальянских туроператоров оштрафовали почти на 20 млн евро за накопление билетов в Колизей – Reuters08.04.25, 16:21 • 8998 просмотров

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Рим