Доступ к фонтану Треви в Италии станет платным
Киев • УНН
С февраля 2026 года туристам придется платить 5 евро за приближение к фонтану Треви в Риме. Жители Рима будут освобождены от платного входа, а сам фонтан остается бесплатным для осмотра издалека.
С февраля 2026 года туристам придется платить за возможность подойти ближе к знаменитому римскому фонтану Треви, который ежедневно привлекает большие толпы. Об этом информирует УНН со ссылкой на AFP.
Подробности
Мэр Рима Роберто Гуальтьери сообщил, что фонтан, расположенный на общественной площади, и в дальнейшем можно будет осматривать бесплатно с расстояния, а для приближения придется приобрести билет.
С 1 февраля мы вводим платный билет на шесть объектов
Отмечается, что вход на эти объекты будет стоить пять евро. В то же время жители Рима от платного входа будут освобождены.
Справка
Фонтан Треви – памятник XVIII века, который является самым популярным местом для многих посетителей Рима, в частности из-за традиции загадывать желания и бросать монету в воду.
Напомним
В сентябре 2024 года сообщалось, что власти Рима рассматривают возможность ограничения доступа к фонтану Треви накануне Jubilee 2025 года. Планируется ввести систему бронирования с фиксированным временем и количеством посетителей, а также символическую плату для нерезидентов.
