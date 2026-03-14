Европа ограничивает деятельность РПЦ из-за угрозы российских спецслужб

13 марта, 14:21 • 22681 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
13 марта, 12:53 • 44253 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
13 марта, 10:42 • 28760 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
12 марта, 21:38 • 46390 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 71269 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26 • 96543 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 46580 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 29217 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11 • 21897 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13 • 24344 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Популярные новости
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком13 марта, 15:41 • 19842 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 17222 просмотра
В "Слуге народа" заявили, что около 40 народных депутатов хотят досрочно сложить мандаты13 марта, 16:39 • 10363 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз19:15 • 4274 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo20:08 • 7292 просмотра
публикации
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo20:08 • 7302 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 17227 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком13 марта, 15:41 • 19847 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 22681 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 44253 просмотра
Европа ограничивает деятельность РПЦ из-за угрозы российских спецслужб

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Литва призывает ограничить влияние РПЦ из-за распространения кремлевских нарративов. Церковные структуры используют для разведки и антизападной пропаганды.

В странах Европы все отчетливее осознают, что структуры русской православной церкви могут использоваться кремлем как инструмент гибридного влияния и деятельности российских спецслужб. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о необходимости ограничить деятельность и влияние российских спецслужб в структурах Православной архиепархии Вильнюса и Литвы московского патриархата. По его словам, государство должно реагировать на такие риски так же, как проверяет инвесторов, стремящихся получить доступ к стратегическим секторам.

Заявление прозвучало после обнародования литовскими спецслужбами ежегодной оценки национальных угроз, где отмечается, что православные церковные структуры играют заметную роль в распространении идеологических нарративов, продвигаемых российским режимом

- говорится в сообщении.

Указывается, что зарубежные ячейки РПЦ системно используются кремлем как инструмент влияния. Через них распространяют российскую и антизападную пропаганду, оправдывают агрессию против Украины и формируют сети политического и общественного влияния.

"В ряде стран ЕС также фиксировались случаи использования церковных структур для покупки недвижимости вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры, что может использоваться для сбора разведывательной информации. Также фиксировались случаи прямого сотрудничества структур РПЦ с российскими спецслужбами. Именно поэтому деятельность РПЦ в Европе все чаще рассматривается как вопрос национальной безопасности, а не только религии", - добавили в ЦПД.

Напомним

Русская православная церковь откроет свою религиозную общину в столице ОАЭ - Абу-Даби.

ЦПД: РПЦ канонизирует погибших оккупантов для оправдания войны против Украины10.03.26, 05:02 • 10758 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Вильнюс
Литва
Европа