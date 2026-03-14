Европа ограничивает деятельность РПЦ из-за угрозы российских спецслужб

В странах Европы все отчетливее осознают, что структуры русской православной церкви могут использоваться кремлем как инструмент гибридного влияния и деятельности российских спецслужб. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о необходимости ограничить деятельность и влияние российских спецслужб в структурах Православной архиепархии Вильнюса и Литвы московского патриархата. По его словам, государство должно реагировать на такие риски так же, как проверяет инвесторов, стремящихся получить доступ к стратегическим секторам.

Заявление прозвучало после обнародования литовскими спецслужбами ежегодной оценки национальных угроз, где отмечается, что православные церковные структуры играют заметную роль в распространении идеологических нарративов, продвигаемых российским режимом - говорится в сообщении.

Указывается, что зарубежные ячейки РПЦ системно используются кремлем как инструмент влияния. Через них распространяют российскую и антизападную пропаганду, оправдывают агрессию против Украины и формируют сети политического и общественного влияния.

"В ряде стран ЕС также фиксировались случаи использования церковных структур для покупки недвижимости вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры, что может использоваться для сбора разведывательной информации. Также фиксировались случаи прямого сотрудничества структур РПЦ с российскими спецслужбами. Именно поэтому деятельность РПЦ в Европе все чаще рассматривается как вопрос национальной безопасности, а не только религии", - добавили в ЦПД.

