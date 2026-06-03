Атака РФ на Днепр 3 июня - горят склады АТБ, есть раненые

В среду, 3 июня, россияне нанесли несколько ударов по Днепру. Они попали по складам сети АТБ с продуктами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Бориса Филатова и начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Детали

Мы им - боевой корвет в кронштадте. А они нам - склады АТБ с продуктами в Днепре. Уроды и трусы. Уже просто нет слов - говорится в сообщении.

В то же время глава ОГА Александр Ганжа отметил, что медицинская помощь понадобилась уже шестерым людям. Пятеро госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.

Контекст

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "санкт-петербург", кораблей в порту кронштадт, "мичуринского завода "прогресс" и аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму.

Оккупанты ударили по Днепру и району: есть раненые, загорелись склады одной из торговых сетей