Оккупанты ударили по Днепру и району: есть раненые, загорелись склады одной из торговых сетей
Киев • УНН
В Днепровском районе из-за обстрелов рф ранены два человека, они в тяжелом состоянии. После повторного удара загорелись склады одной из торговых сетей.
Армия рф продолжает атаковать Днепр и Днепровский район, горят склады одной из торговых сетей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
Как сообщили мониторинговые каналы, около 15:35 в Днепре прогремели взрывы.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА проинформировал, что два человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепровский район.
Это 34-летняя женщина и 53-летний мужчина. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь
Добавим
Около 16:45 появилось сообщение о взрывах в пригороде Днепра.
После этого Ганжа сообщил, что враг нанес повторный удар.
Россияне снова нанесли удар по Днепровскому району. Предварительно, загорелись склады одной из торговых сетей. Есть ли пострадавшие – выясняем
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