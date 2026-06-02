В Днепре завершилась спасательная операция после ночной атаки рф, число жертв возросло до 16
УНН
В Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью ударили российские ракеты, количество жертв возросло до 16. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
По его словам, среди раненых 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый. Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь.
Напомним
В ночь на 2 июня рф нанесла удар по Днепру. Как сообщал УНН, ранее было известно о 15 жертвах.