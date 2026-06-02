СБУ задержала корректировщика российских атак по Днепру 2 июня, ему грозит пожизненное
Киев • УНН
СБУ задержала бывшего военного, который шпионил за украинской авиацией для подготовки атаки на Днепр. Предателю грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности задержала вражеского агента, который участвовал в подготовке ракетно-дроновой атаки рф по Днепру в ночь на 2 июня. Им оказался завербованный врагом бывший военный из Криничанского района области с российским паспортом, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как выяснило расследование, фигурант отслеживал время и направления полетов истребителей и ударных вертолетов ВСУ, защищающих небо прифронтового региона.
По данным СБУ, таким образом рашисты искали "слабые точки" в противовоздушной обороне области и надеялись вычислить места базирования украинской авиации, чтобы нанести туда комбинированный удар.
Для сбора разведданных злоумышленник выходил на местность во время воздушных тревог, чтобы зафиксировать координаты и временные интервалы вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны.
По материалам дела, российские спецслужбисты привлекли фигуранта к сотрудничеству через Телеграм-канал, где он искал выходы на рашистов.
Во время разведывательных вылазок злоумышленник на собственном авто объезжал местность, постоянно меняя локации для сбора агентурной информации.
Вербовал корректировщиков для фсб - СБУ задержала ИТ-специалиста28.04.26, 10:40 • 3821 просмотр
Сотрудники СБУ задержали агента по месту его жительства. Во время обыска у него обнаружен паспорт гражданина рф и смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Корректировал российские удары по Киеву во время массированной атаки 24 мая: Кравченко заявил о задержании 18-летнего агента рф25.05.26, 18:17 • 10427 просмотров