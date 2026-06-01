Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты

Из-за заметного роста количества случаев родов путем кесарева сечения в Украине и мире увеличилась частота возникновения такой сложной акушерской патологии как — врастание плаценты. Однако столичные врачи научились проводить сверхсложные органосохраняющие операции для женщин, столкнувшихся с ней. Где проводятся такие операции, в интервью УНН рассказал акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетского акушерства и гинекологии Национального университета им. Богомольца Василий Бенюк.

"Кесарево сечение действительно ассоциируется с повышенным риском врастания плаценты — это один из главных факторов риска. Патология называется placenta accreta spectrum (PAS): плацента слишком глубоко прикрепляется или прорастает в стенку матки.

После кесарева на матке остается рубец. В следующую беременность плацента может имплантироваться именно в зоне рубца, где нормальный слой между плацентой и мышцей матки нарушен", — объясняет профессор.

По словам Бенюка, риск особенно возрастает, если было несколько кесаревых сечений (при первом рубце он составляет около 0,3%, при третьем — уже более 6%), есть предлежание плаценты, были другие операции на матке (миомэктомия, выскабливание и т.д.).

Основная опасность, которую влечет за собой такая патология — массивное кровотечение во время родов или попытки отделить плаценту. В некоторых случаях, чтобы спасти жизнь женщины, возникает необходимость удаления матки.

"При выраженных формах PAS удаление матки часто является стандартом лечения, так как это самый безопасный способ остановить кровотечение. В то же время при более легких или локальных формах удается сохранить матку. Это зависит от глубины прорастания, локализации плаценты, объема кровотечения, опыта центра, репродуктивных планов женщины", — говорит профессор Бенюк.

Но в Украине в последние годы активно развивается направление органосохраняющих операций.

"Одним из ведущих центров в Киеве, выполняющим сложные органосохраняющие операции, является Киевский перинатальный центр под руководством профессора Дмитрия Говсеева. Ежегодно в перинатальном центре выполняют более 20 органосохраняющих операций у пациенток с врастанием плаценты. В частности, в 2024 году врачам Киевского перинатального центра удалось сохранить матку даже пациентке после нескольких кесаревых сечений с предлежанием и врастанием плаценты.

Вообще в Киевский перинатальный центр направляются беременные города Киева с осложненным течением беременности, преждевременными родами до 34 недели гестации, и наши коллеги демонстрируют хорошие акушерские и перинатальные результаты", — рассказал профессор Бенюк.

Сотрудники возглавляемой кафедры факультетского акушерства и гинекологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, которую возглавляет профессор Бенюк, тоже оказывают помощь при осложнениях, связанных с врастанием плаценты. У нас есть две базы для оказания помощи беременным и роженицам – Центр материнства и детства КНП "Киевская городская больница №5" и КНП "Киевская городская больница №3".

"В частности, должен сказать, что в 2024 году мы вместе с профессором Дмитрием Говсеевым издали монографию "Акушерские кровотечения", в которой, в частности, речь идет и об органосохраняющих операциях при осложнениях placenta accreta spectrum. Опыт органосохраняющего лечения при врастании плаценты — это сочетание тщательной предоперационной подготовки, мультидисциплинарной команды (акушеры, сосудистые хирурги, анестезиологи, трансфузиологи) и четкого протокола действий.

Используют методики баллонной окклюзии сосудов, эмболизации сосудов, локальной резекции, оставления части плаценты под контролем, поэтапную деваскуляризацию матки, мультидисциплинарные вмешательства с привлечением сосудистых хирургов и урологов", — описывает методику профессор.

Бенюк подчеркивает, что для женщины с подозрением на врастание плаценты выбор места родов является критически важным решением.

"Но важно понимать несколько вещей: органосохраняющая операция возможна не во всех случаях, решение часто принимается уже во время операции, главный приоритет — безопасность жизни женщины и контроль кровотечения, при placenta percreta (особенно с прорастанием в мочевой пузырь) гистерэктомия все еще часто является самым безопасным вариантом.

Лучшие результаты обычно бывают тогда, когда диагноз установлен еще во время беременности – УЗИ и МРТ предоставляют нам такую возможность, роды планируются заранее, операция проводится в центре, имеющем опыт операций при врастании плаценты и банк крови, реанимацию и мультидисциплинарную команду", — резюмировал профессор.