$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
15:17 • 1296 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
13:39 • 9812 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
12:19 • 30849 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 26450 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 31416 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 50213 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 85560 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 63903 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 133908 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 110638 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
31%
750мм
Популярные новости
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters1 июня, 06:46 • 28275 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 33652 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 35028 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters12:20 • 32955 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 6700 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 2372 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 6728 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
12:19 • 30836 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 35063 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 61611 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Музыкант
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Дания
Вильнюс
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 3458 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 33681 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 42265 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 62163 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 76563 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
АК-74
The New York Times

Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

Врастание плаценты после кесарева сечения теперь не обязательно означает удаление матки. В Киеве ежегодно проводят десятки таких сложных операций.

Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты

Из-за заметного роста количества случаев родов путем кесарева сечения в Украине и мире увеличилась частота возникновения такой сложной акушерской патологии как — врастание плаценты. Однако столичные врачи научились проводить сверхсложные органосохраняющие операции для женщин, столкнувшихся с ней. Где проводятся такие операции, в интервью УНН рассказал акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетского акушерства и гинекологии Национального университета им. Богомольца Василий Бенюк.  

"Кесарево сечение действительно ассоциируется с повышенным риском врастания плаценты — это один из главных факторов риска. Патология называется placenta accreta spectrum (PAS): плацента слишком глубоко прикрепляется или прорастает в стенку матки.

После кесарева на матке остается рубец. В следующую беременность плацента может имплантироваться именно в зоне рубца, где нормальный слой между плацентой и мышцей матки нарушен", — объясняет профессор. 

По словам Бенюка, риск особенно возрастает, если было несколько кесаревых сечений (при первом рубце он составляет около 0,3%, при третьем — уже более 6%), есть предлежание плаценты, были другие операции на матке (миомэктомия, выскабливание и т.д.).

Основная опасность, которую влечет за собой такая патология — массивное кровотечение во время родов или попытки отделить плаценту. В некоторых случаях, чтобы спасти жизнь женщины, возникает необходимость удаления матки. 

"При выраженных формах PAS удаление матки часто является стандартом лечения, так как это самый безопасный способ остановить кровотечение. В то же время при более легких или локальных формах удается сохранить матку. Это зависит от глубины прорастания, локализации плаценты, объема кровотечения, опыта центра, репродуктивных планов женщины", — говорит профессор Бенюк. 

Но в Украине в последние годы активно развивается направление органосохраняющих операций. 

"Одним из ведущих центров в Киеве, выполняющим сложные органосохраняющие операции, является Киевский перинатальный центр под руководством профессора Дмитрия Говсеева. Ежегодно в перинатальном центре выполняют более 20 органосохраняющих операций у пациенток с врастанием плаценты. В частности, в 2024 году врачам Киевского перинатального центра удалось сохранить матку даже пациентке после нескольких кесаревых сечений с предлежанием и врастанием плаценты.

Вообще в Киевский перинатальный центр направляются беременные города Киева с осложненным течением беременности, преждевременными родами до 34 недели гестации, и наши коллеги демонстрируют хорошие акушерские и перинатальные результаты", — рассказал профессор Бенюк. 

Сотрудники возглавляемой кафедры факультетского акушерства и гинекологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, которую возглавляет профессор Бенюк, тоже оказывают помощь при осложнениях, связанных с врастанием плаценты. У нас есть две базы для оказания помощи беременным и роженицам – Центр материнства и детства КНП "Киевская городская больница №5" и КНП "Киевская городская больница №3".

"В частности, должен сказать, что в 2024 году мы вместе с профессором Дмитрием Говсеевым издали монографию "Акушерские кровотечения", в которой, в частности, речь идет и об органосохраняющих операциях при осложнениях placenta accreta spectrum. Опыт органосохраняющего лечения при врастании плаценты — это сочетание тщательной предоперационной подготовки, мультидисциплинарной команды (акушеры, сосудистые хирурги, анестезиологи, трансфузиологи) и четкого протокола действий.

Используют методики баллонной окклюзии сосудов, эмболизации сосудов, локальной резекции, оставления части плаценты под контролем, поэтапную деваскуляризацию матки, мультидисциплинарные вмешательства с привлечением сосудистых хирургов и урологов", — описывает методику профессор. 

Бенюк подчеркивает, что для женщины с подозрением на врастание плаценты выбор места родов является критически важным решением. 

"Но важно понимать несколько вещей: органосохраняющая операция возможна не во всех случаях, решение часто принимается уже во время операции,  главный приоритет — безопасность жизни женщины и контроль кровотечения, при placenta percreta (особенно с прорастанием в мочевой пузырь) гистерэктомия все еще часто является самым безопасным вариантом.

Лучшие результаты обычно бывают тогда, когда диагноз установлен еще во время беременности – УЗИ и МРТ предоставляют нам такую возможность, роды планируются заранее, операция проводится в центре, имеющем опыт операций при врастании плаценты и банк крови, реанимацию и мультидисциплинарную команду", — резюмировал профессор. 

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Дмитрий Говсеев
Украина
Киев