“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лиги

Сегодня, 1 июня, завершился последний, 30 тур Первой футбольной лиги Украины по футболу сезона 2025/2026, по результатам которого черновицкая "Буковина" стала чемпионом, одесский "Черноморец" возвращается спустя год в Украинскую премьер-лигу, а хмельницкий "Агробизнес" и столичный "Левый берег" поборются за выход в высший дивизион против представителей УПЛ, передает УНН.

Детали

Еще в начале мая стало известно, что черновицкая "Буковина" за 4 тура до завершения чемпионата завоевала чемпионство. По итогам 30 туров "Буковина" одержала 25 побед, трижды сыграла вничью и лишь однажды проиграла, и с 78 очками заняла первое место.

Однако до завершения чемпионата оставалось неопределенным второе место, дающее право на прямую путевку в УПЛ. К 29 туру "Черноморец" занимал второе место (62 очка), которому в спину дышал "Левый берег" (60 очков).

Отметим, что в прошлом сезоне обе команды покинули УПЛ. "Черноморец" занял последнее место, а "Левый берег" не смог обыграть в стыках "Металлист 1925" — дважды по 1:0.

Сегодня "моряки" в матче против "Металлиста" одержали победу благодаря голу Владислава Герыча с пенальти (1:0). Эта победа позволила одесситам занять второе место в чемпионате с 65 очками и напрямую вернуться в УПЛ.

Я хочу отметить всех работников "Черноморца", которые решали задачу возвращения в УПЛ. Начиная от руководства, которое провело мощную работу, и я должен это отметить. Было много правильных решений. Намерения такие, чтобы был идеальный порядок во всем. Нет сомнений, что все вопросы будут решены. Есть основания верить в лучшее. У многих игроков завершаются контракты. И в течение 7-10 дней мы скажем, кто остается, а с кем не будем продлевать контракты. Руководство настроено на усиление команды перед УПЛ — сказал главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук после матча.

Также УПЛ поприветствовала возвращение "Черноморца" в высший дивизион.

Это большая победа, которая стала возможной благодаря упорной работе всего клуба — игроков, тренерского штаба, руководства и персонала. Ваш путь является примером того, как целеустремленность, стабильность и вера в свое дело способны приводить к самым высоким результатам. Поздравляем ФК "Черноморец" с завоеванием права выступать в УПЛ в сезоне 2026/27. Желаем клубу из Одессы ярких матчей, новых побед и устойчивого развития как на поле, так и за его пределами — заявили в УПЛ.

В то же время "Левый берег", хоть и одержал победу над "Ингульцом" — 3:1, занял лишь третье место с 63 очками и вместе с "Агробизнесом" сыграет в стыках.

Ранее УНН сообщал, что футбольный клуб "Александрия" после поражения от луганской "Зари" покидает Украинскую премьер-лигу и вылетает в Первую лигу Украины. Перед этим СК "Полтава" стала первой командой, покинувшей УПЛ.

"Александрия" вслед за "Полтавой" покидает УПЛ

Однако недавно стало известно, что "Александрия" избежала прямого вылета из Украинской премьер-лиги и примет участие в стыковых матчах вместо львовского "Руха", который был исключен из элитного дивизиона.

"Александрия" пока остается в УПЛ и сыграет в стыках

По результатам жеребьевки стало известно, что представитель УПЛ — "Кудровка", занявшая 13 место в высшем дивизионе, сыграет в стыках против "Агробизнеса". "Александрия" же будет противостоять "Левому берегу". Первые матчи состоятся 5 июня, а ответные матчи пройдут 9 июня.

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины по футболу

Кроме того, сегодня стало известно, что полтавская "Ворскла", которая в прошлом сезоне вылетела из УПЛ, а по итогам нынешнего заняла 13 место в Первой лиге, получила отказ в допуске к клубным соревнованиям Профессиональной футбольной лиги Украины сезона 2026/2027.

Несмотря на все усилия доиграть соревнования Первой лиги ПФЛ сезона 2025/2026, во время прохождения процедуры аттестации футбольных клубов "Ворскла" получила отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/2027 в части соблюдения требований финансовых критериев Регламента УАФ по аттестации футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги Украины. К сожалению, из-за значительного объема долговых обязательств, которые возникли и накапливались начиная с 2021 года, наш клуб не смог подтвердить финансовые критерии и получить аттестат для участия в футбольных соревнованиях. Несмотря ни на что, остается возможность проведения реструктуризационных мероприятий для финансового оздоровления, оптимизации процессов и поиска потенциальных инвесторов и спонсоров с возможностью получения аттестата на участие в соревнованиях ПФЛ на сезон 2027/2028 заявили в клубе.

"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу