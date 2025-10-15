$41.750.14
Эксклюзив
18:12 • 12 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 16951 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 33137 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 26892 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 27281 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 24384 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18855 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17893 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34792 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 34803 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Другое

ФК «Металлист 1925»

Профессиональный футбольный клуб из Харькова
ФК «Металлист 1925» — профессиональный футбольный клуб из Харькова, созданный по инициативе болельщиков и неравнодушных инвесторов с целью сохранить футбольные традиции города после прекращения существования ФК «Металлист». Известен стремительным подъёмом от любительского уровня до Украинской Премьер-лиги. В 2021 году клуб получил повышение в УПЛ, а с 2025 года его президентом стал предприниматель Богдан Бойко. Среди инвесторов — бизнесмен Владимир Носов. Несмотря на временный вынужденный переезд из-за войны, «Металлист 1925» сохраняет амбиции и футбольную идентичность Харькова.
Новости по теме
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию

В Харькове создан АМП ФК "Незламні", который помогает ветеранам с ампутациями интегрироваться в общество через ампфутбол. Главный тренер Александр Тебеньков, сам ветеран с ампутациями, является примером несокрушимости.

Общество • 15 октября, 07:08 • 34804 просмотра
Эксклюзив
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется

Физическая активность влияет на химию и структуру мозга, увеличивая объем гиппокампа и базальных ганглиев. Психолог Оксана Гомель и президент ФК "Металлист 1925" Богдан Бойко подтверждают, что спорт развивает познавательную деятельность, самодисциплину и помогает преодолевать стресс.

Общество • 13 октября, 07:50 • 37500 просмотра