ФК «Металлист 1925»

Профессиональный футбольный клуб из Харькова

ФК «Металлист 1925» — профессиональный футбольный клуб из Харькова, созданный по инициативе болельщиков и неравнодушных инвесторов с целью сохранить футбольные традиции города после прекращения существования ФК «Металлист». Известен стремительным подъёмом от любительского уровня до Украинской Премьер-лиги. В 2021 году клуб получил повышение в УПЛ, а с 2025 года его президентом стал предприниматель Богдан Бойко. Среди инвесторов — бизнесмен Владимир Носов. Несмотря на временный вынужденный переезд из-за войны, «Металлист 1925» сохраняет амбиции и футбольную идентичность Харькова.