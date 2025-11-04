Отбор на ЧМ-2026: Ребров объявил состав сборной Украины — дебютные вызовы Волынца и Батагова, возвращение Караваева

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026 — против Франции и Исландии. В сборную впервые вызваны голкипер "Полесья" Евгений Волынец и защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов, а также в сборную возвращается защитник "Динамо" Александр Караваев, который последний раз играл в составе национальной команды в 2023 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

В основной список вошли 25 футболистов. Еще десять исполнителей находятся в резервном.

Состав сборной Украины:

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Караваев ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция).

Резервный список: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо" Киев), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба - "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба - "Полесье" Житомир).

Дополнение

Национальная команда начнет сбор в понедельник, 10 ноября. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, будут добираться поездом/автобусом до польского Жешува, откуда самолетом переберутся в столицу Франции. Уже непосредственно в Париже к команде присоединятся легионеры.

В четверг, 13 ноября, в рамках отбора на Чемпионат мира-2026 Украина сыграет против сборной Франции на стадионе "Парк де Пренс". Старт поединка запланирован на 21:45.

Из Парижа в Варшаву команда планирует перелететь после обеда 14 ноября, где уже 16 ноября национальная сборная сыграет против команды Исландии в заключительном туре.

Напомним

Сборная Украины по футболу одержала вторую подряд победу в квалификации к Чемпионату Мира-2026. В матче четвертого тура группы D подопечные Сергея Реброва в номинально домашнем матче, который проходил в польском Кракове, оказались сильнее команды Азербайджана.