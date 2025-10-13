Збірна України здобула другу перемогу поспіль у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026
Київ • УНН
Збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації до ЧС-2026, обігравши Азербайджан з рахунком 2:1 у Кракові. Українці посідають друге місце в групі D, відстаючи від Франції на три очки.
Деталі
У першому таймі "синьо-жовті" домінували на полі, і на 30-й хвилині ця перевага була матеріалізована у забитий м'яч: Маліновський потужно навісив на дальню стійку, де Гуцуляк ідеально головою пробив у дальній кут - 1:0.
Щоправда, піти на перерву в ранзі переможця українцям не вдалося: Забарний невдало вибив м'яч, той відскочив на Джафаркулієва, який прострілив у штрафний майданчик, і м'яч від ноги Миколенка залетів у ворота - 1:1.
А в середині другого тайму Україна знову вийшла вперед: Гуцуляк після закидання від Волошина скинув на Маліновського, який пробив повз воротаря, встановивши остаточний рахунок - 2:1.
В іншому матчі квартету D Ісландія та Франція зіграли внічию - 2:2. Таким чином, за два тури до завершення кваліфікації Україна з 7 очками зберігає другу сходинку, поступаючись французам трьома пунтками і на три очки випереджаючи ісландців. У заключних матчах "сиьно-жовті" у листопаді зіграють на виїзді з Францією та "вдома" з Ісландією.
Нагадаємо
Минулого тижня збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026. У драматичному матчі третього туру групи D підопічні Сергія Реброва на виїзді виявилися сильнішими за команду Ісландії.
