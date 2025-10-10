Україна здобула першу перемогу у кваліфікації на ЧС-2026, обігравши Ісландію

Збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026. У драматичному матчі третього туру групи D підопічні Сергія Реброва на виїзді виявилися сильнішими за команду Істандії, повідомляє УНН.

Деталі

Вже на 14-й хвилині гри Руслан Малиновський, який повернувся до головної команди країни більше ніж через рік, замкнув простріл Миколенка - 1:0.

Щоправда, за 20 хвилин господарі відігралися зусиллями Еллертссона - до речі, одноклубника Маліновського по італійському "Дженоа" - 1:1.

Втім, на перерву "синьо-жовті" пішли з перевагою в рахунку, про чому з солідною. На останній хвилині основного часу Олексій Гуцуляк скористався помилкою захисника ісландців у штрафному майданчику - 2:1.

А вже коли завершувалася остання додана до першого тайму, той таки Маліновський невідпорно пробив середньої дистанції - 3:1.

Україна U20 програла збірній Іспанії та вчетверте вибула в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу

У другій половині Ісландія заграла активніше, і вже на 58-й хвилині Гудмондссон відіграв один м'яч - 3:2.

А ще за 17 хвилин той таки Гудмондссон втсанови паритет у рахунку - 3:3.

Але українці таки спромоглися вирвати перемогу. На 85-й хвилині Іван Калюжний відзначився дебютним голом за національну збірну - 4:3.

А ще за 4 хвилини остаточний рахунок встанорвив Олег Очеретько, для якого цей м'яч також став першим у футболці головної команди країни - 5:3.

В іншому матчі квартету D Франція вдома з рахунком 3:0 розгромила команду Азербайджану.

Таким чином, на екваторі кваліфікації Україна з 4 очками посідає друге місце у групі, випереджаючи ісландців на 1 пункт. Лідерами з максимальною кількістю очок є французи, аутсайдером залишається Азербайджан. Саме проти цієї команди "синьо-жовті" зіграють у наступному турі вже у понеділок, 13 жовтня, у номінально домашньому матчі, який відбудеться у польському Кракові.

