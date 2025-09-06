Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 2026

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC 5 вересня, 12:20 • 12745 перегляди