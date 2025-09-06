Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 2026
Київ • УНН
Збірна України з футболу поступилася Франції з рахунком 0:2 у першому матчі кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. Голи за французів забили Олісе та Мбаппе.
Збірна України з футболу з поразки розпочала виступи у кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. У номінально домашньому матчі "синьо-жовті" поступилися фавориту групи D, команді Франції, повідомляє УНН.
Деталі
Команда Дідьє Дешама прогнозовано розпочала потужніше, і вже на 10-й хвилині Олісе відкрив рахунок - 1:0.
Ще у першому таймі французи могли подвоювати перевагу, втім, той таки Олісе та Мбаппе своїми нагодами не скористалися.
По перерві підопічні Сергія Реброва заграли набагато переконливіше. В середині другої половини чудові наголди відзначится мали Довбик та Забарний.
Але останнє слово залишилося за Францією: на 82-й хвилині Мбаппе встановив остаточний рахунок - 2:0.
Наступний матч українці проведуть вже 9 вересня на виїзді проти команди Азербайджану.
Довідково
Фінальний турнір Чемпіонату Світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Від Європи туди потраплять переможці своїх груп, команди, що поядуть другі місця, виборюватимуть путівку до Мундіалю у плейоф.
