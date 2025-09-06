Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 2026

$41.350.02
16:47 • 8742 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 15250 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 20197 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 17777 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 30524 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 39356 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 34567 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 62685 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 45642 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 56759 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC
5 вересня, 12:20 • 12745 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
5 вересня, 12:22 • 21140 перегляди
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня
5 вересня, 12:25 • 11714 перегляди
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ
5 вересня, 14:18 • 11448 перегляди
Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіях
19:05 • 7028 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 20197 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 21190 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 45576 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 62685 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 44800 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Словаччина
Ужгород
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 32588 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 81973 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 31642 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 36314 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 37576 перегляди
Фейкові новини
The Times
Financial Times
Fox News
Ту-22М

Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 2026

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Збірна України з футболу поступилася Франції з рахунком 0:2 у першому матчі кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. Голи за французів забили Олісе та Мбаппе.

Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 2026

Збірна України з футболу з поразки розпочала виступи у кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. У номінально домашньому матчі "синьо-жовті" поступилися фавориту групи D, команді Франції, повідомляє УНН.

Деталі

Команда Дідьє Дешама прогнозовано розпочала потужніше, і вже на 10-й хвилині Олісе відкрив рахунок - 1:0.

Ще у першому таймі французи могли подвоювати перевагу, втім, той таки Олісе та Мбаппе своїми нагодами не скористалися.

По перерві підопічні Сергія Реброва заграли набагато переконливіше. В середині другої половини чудові наголди відзначится мали Довбик та Забарний.

Але останнє слово залишилося за Францією: на 82-й хвилині Мбаппе встановив остаточний рахунок - 2:0.

Наступний матч українці проведуть вже 9 вересня на виїзді проти команди Азербайджану.

Довідково

Фінальний турнір Чемпіонату Світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Від Європи туди потраплять переможці своїх груп, команди, що поядуть другі місця, виборюватимуть путівку до Мундіалю у плейоф.

Новий форвард “Динамо” Бленуце виявився фанатом "русского миру"? У клубі відреагували на скандальні репости футболіста 04.09.25, 16:39 • 3276 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Азербайджан
Франція