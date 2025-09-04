$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Новий форвард “Динамо” Бленуце виявився фанатом "русского миру"? У клубі відреагували на скандальні репости футболіста

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Румунський форвард київського Динамо Владіслав Бленуце опинився у центрі скандалу через репости відео з російським пропагандистом та "Бригади". Клуб заявив, що футболіст визнав помилки та підтвердив проукраїнську позицію.

Новий форвард “Динамо” Бленуце виявився фанатом "русского миру"? У клубі відреагували на скандальні репости футболіста

Новачок київського Динамо, румунський форвард Владіслав Бленуце опинився у центрі скандалу: фанати виявили на його сторінці в ТікТок репости відео з російським пропагандистом володимиром соловйовим, а також репости відео з серіалів "Бригада" та іншого російського контенту. У "Динамо" заявили що Бленуце підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки, а сам футболіст сказав про те, що пишається грати в Україні, пише УНН.

Деталі

У ніч на 3 вересня київське "Динамо" оголосило про підписання контракту із 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце, який виступав за "Пескару" та "Університатю Крайова 1948", а також представляв юнацькі та молодіжні збірні Молдови та Румунії.

Динамо підписало румунського форварда Бленуце на 5 років: що про нього відомо03.09.25, 06:28 • 3912 переглядiв

Вже сьогодні, 4 вересня, блогер та військовий кореспондент Богдан Мірошников звернув увагу на проросійські репости футболіста у соцмережі TikTok, прикріпивши відповідні скріншоти.

Репости новачка ФК "Динамо" Київ Владислава Бленуце у ТікТок. Репости соловйова, "бригади", пацанські цитати і купа вати в голові

- написав Мірошников.

Однак, зазначимо, що акант в ТікТок, а також в Instagram не мав підтвердження від платформ. Після публікації відповідних скріншотів, сторінка стала приватною.

Окрім того, у мережі стверджувалося, що в репостах дружини приблизно те ж саме – є і ностальгія за СРСР, і репост промови президента рф. Як і у випадку з футболістом, акаунт також було закрито.

Ситуація викликала бурхливе обурення серед українців та вболівальників. На ситуацію відреагував навіть речник Збройних сил України Дмитро Лиховій.

У своєму пості Лиховій зробив відсилку до скандалу навколо Українського католицького університету, коли мати абітурієнтки, драматургиня та режисерка Наталія Ворожбит розповіла публічно, що її доньці відмовили в поселенні до гуртожитку через емодзі з ЛГБТ-прапором на сторінці в Instagram.

Доньку режисерки Ворожбит відмовились заселяти до гуртожитку Українського католицького університету через емодзі ЛГБТ-прапора: у навчальному закладі відповіли02.09.25, 17:40 • 3974 перегляди

В "Динамо" Київ заявили, що "патріотизм, робота на нашу перемогу та безумовне засудження дій країни-окупанта є визначальними принципами формування нашої команди".

В клубі зазначили, що, по-перше, угода щодо придбання Владіслава Бленуце відбулася в останні хвилини трансферного вікна та була повʼязана із переходом Владислава Ваната до "Жирони".

У перемовинах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції - він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за "Динамо"

- йдеться в заяві клубу.

Український футболіст Владислав Ванат перейшов у "Жирону"01.09.25, 15:43 • 3416 переглядiв

По-друге, як заявили в клубі, як тільки стало відомо про певний неприйнятний контент у соцмережах, повʼязаний із футболістом, клуб провів перевірку та нові перемовини із гравцем.

Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Владіслав тепер не на словах розуміє справжню ситуацію, займає цілковито проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні

 - додали в клубі.

Там додали, що для команди не існує компромісів у питанні ставлення спортсменів до найболючіших питань життя сучасної України.

Клуб не сприйме жодних відступів від стовідсоткової патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-ким із наших гравців. Четверте. Владіслав Бленуце сам найближчим часом звернеться до українців із вичерпним розʼясненням своєї позиції. Уже завтра на клубному каналі "Динамо ТБ" вийде його перше розгорнуте інтерв’ю, у якому він відповість на всі питання та поділиться власним баченням ситуації

- резюмували у клубі.

Сам румунський футболіст вже звернувся до вболівальників-киян.

Дорогі українці та українки, я пишаюсь, що гратиму в Україні за великий клуб "Динамо" Київ. Слава героям, Слава Україні, Україна переможе

 - заявив він.

Павло Башинський

СуспільствоСпорт
Фейкові новини
ФК «Динамо» Київ
Збройні сили України
Румунія
Україна
Молдова