Український футболіст Владислав Ванат перейшов у "Жирону"

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі, передає УНН із посиланням на ФК "Динамо".

Найкращий бомбардир УПЛ сезонів 2023/2024 та 2024/2025 (Ванат - ред.) пройшов медогляд в Іспанії та підписав контракт із представником Ла Ліги - йдеться у повідомленні.

Деталі

У складі "Динамо" Владислав Ванат зіграв 119 матчів, забив 51 гол і зробив 24 гольові передачі. Він дебютував за першу команду у чемпіонському сезоні 2020/2021 та став ключовою фігурою у виграші чемпіонського титулу у сезоні 2024/2025.

