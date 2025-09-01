Український футболіст Владислав Ванат перейшов у "Жирону"
Київ • УНН
Владислав Ванат, найкращий бомбардир УПЛ двох сезонів, перейшов до іспанської "Жирони". Форвард підписав контракт після успішного медогляду.
Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі, передає УНН із посиланням на ФК "Динамо".
Найкращий бомбардир УПЛ сезонів 2023/2024 та 2024/2025 (Ванат - ред.) пройшов медогляд в Іспанії та підписав контракт із представником Ла Ліги
Деталі
У складі "Динамо" Владислав Ванат зіграв 119 матчів, забив 51 гол і зробив 24 гольові передачі. Він дебютував за першу команду у чемпіонському сезоні 2020/2021 та став ключовою фігурою у виграші чемпіонського титулу у сезоні 2024/2025.
