Український футболіст Владислав Ванат перейшов у "Жирону"

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
11:39 • 3192 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 51844 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 41863 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 74269 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 83560 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 78103 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 65869 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 32560 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23956 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54591 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
33%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 71247 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 70600 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 58452 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 56061 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 48292 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 16000 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 74269 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 83560 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 78103 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto1 вересня, 05:39 • 65869 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 4934 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 134050 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 264716 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 286190 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 281834 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Financial Times
The Times

Український футболіст Владислав Ванат перейшов у "Жирону"

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Владислав Ванат, найкращий бомбардир УПЛ двох сезонів, перейшов до іспанської "Жирони". Форвард підписав контракт після успішного медогляду.

Український футболіст Владислав Ванат перейшов у "Жирону"

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі, передає УНН із посиланням на ФК "Динамо".

Найкращий бомбардир УПЛ сезонів 2023/2024 та 2024/2025 (Ванат - ред.) пройшов медогляд в Іспанії та підписав контракт із представником Ла Ліги 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У складі "Динамо" Владислав Ванат зіграв 119 матчів, забив 51 гол і зробив 24 гольові передачі. Він дебютував за першу команду у чемпіонському сезоні 2020/2021 та став ключовою фігурою у виграші чемпіонського титулу у сезоні 2024/2025.

Український футболіст Віктор Циганков може покинути "Жирону" вже цього літа: деталі09.07.25, 10:25 • 1321 перегляд

Антоніна Туманова

Спорт
ФК «Динамо» Київ
Іспанія