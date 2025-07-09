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Український футболіст Віктор Циганков може покинути "Жирону" вже цього літа: деталі

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков може залишити клуб. Його агент підписала мандат з ізраїльським агентом щодо можливого переходу, є інтерес з Прем'єр-ліги.

Український футболіст Віктор Циганков може покинути "Жирону" вже цього літа: деталі

Український футболіст, півзахисник іспанського клубу "Жирона" Віктор Циганков може залишити клуб вже цього літа. Про це повідомив у соцмережі "Х" журналіст Бен Джейкобс, передає УНН.

Деталі

Як зазначив журналіст, агент Циганкова, Олена Миськів, підписала мандат з ізраїльським футбольним агентом Піні Захаві щодо можливості переходу гравця в інший футбольний клуб. Наразі є інтерес з боку Прем'єр-ліги, пише Джейкобс.

Доповнення

Віктор Циганков є сином українського футбольного воротаря Віталія Циганкова. Свою футбольну кар’єру він розпочав у вінницькій дитячо-юнацькій середній школі "Нива".

З 2011 по 2013 року він грав у складі "Динамо". У сезоні 2015/16 виступав за команду U-19 у першій для динамівців Юнацькій лізі УЄФА. У сезоні 2019/2020 провів 39 матчів за "Динамо", забивши 17 голів і зробивши 8 гольових передач.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що футболіст Андрій Ярмоленко продовжив контракт з "Динамо" до 2026 року, при цьому оголосив, що сезон 2025/2026 стане для нього останнім у кар'єрі гравця.

Євген Устименко

Євген Устименко

Спорт
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