Український футболіст Віктор Циганков може покинути "Жирону" вже цього літа: деталі
Київ • УНН
Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков може залишити клуб. Його агент підписала мандат з ізраїльським агентом щодо можливого переходу, є інтерес з Прем'єр-ліги.
Український футболіст, півзахисник іспанського клубу "Жирона" Віктор Циганков може залишити клуб вже цього літа. Про це повідомив у соцмережі "Х" журналіст Бен Джейкобс, передає УНН.
Деталі
Як зазначив журналіст, агент Циганкова, Олена Миськів, підписала мандат з ізраїльським футбольним агентом Піні Захаві щодо можливості переходу гравця в інший футбольний клуб. Наразі є інтерес з боку Прем'єр-ліги, пише Джейкобс.
Доповнення
Віктор Циганков є сином українського футбольного воротаря Віталія Циганкова. Свою футбольну кар’єру він розпочав у вінницькій дитячо-юнацькій середній школі "Нива".
З 2011 по 2013 року він грав у складі "Динамо". У сезоні 2015/16 виступав за команду U-19 у першій для динамівців Юнацькій лізі УЄФА. У сезоні 2019/2020 провів 39 матчів за "Динамо", забивши 17 голів і зробивши 8 гольових передач.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що футболіст Андрій Ярмоленко продовжив контракт з "Динамо" до 2026 року, при цьому оголосив, що сезон 2025/2026 стане для нього останнім у кар'єрі гравця.