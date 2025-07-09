Украинский футболист Виктор Цыганков может покинуть «Жирону» уже этим летом: детали

Украинский футболист, полузащитник испанского клуба "Жирона" Виктор Цыганков может покинуть клуб уже этим летом. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист Бен Джейкобс, передает УНН.

Детали

Как отметил журналист, агент Цыганкова, Елена Мыськив, подписала мандат с израильским футбольным агентом Пини Захави относительно возможности перехода игрока в другой футбольный клуб. Сейчас есть интерес со стороны Премьер-лиги, пишет Джейкобс.

Дополнение

Виктор Цыганков является сыном украинского футбольного вратаря Виталия Цыганкова. Свою футбольную карьеру он начал в винницкой детско-юношеской средней школе "Нива".

С 2011 по 2013 год он играл в составе "Динамо". В сезоне 2015/16 выступал за команду U-19 в первой для динамовцев Юношеской лиге УЕФА. В сезоне 2019/2020 провел 39 матчей за "Динамо", забив 17 голов и сделав 8 голевых передач.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что футболист Андрей Ярмоленко продлил контракт с "Динамо" до 2026 года, при этом объявил, что сезон 2025/2026 станет для него последним в карьере игрока.