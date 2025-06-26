Вінгер “Динамо” Ярмоленко планує завершити кар’єру гравця після сезону 2025/2026 26 червня 2025

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
10:24 • 10727 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
09:58 • 31681 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
08:26 • 28080 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
08:12 • 76409 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
07:30 • 48009 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
06:55 • 50115 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 60677 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 90693 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 93794 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
25 червня, 14:34 • 91542 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.6м/с
42%
750мм
Популярнi новини
росіяни створили фейк про мародерство, щоб зірвати евакуацію на Сумщині - ЦПД26 червня, 02:17 • 77650 перегляди
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26 червня, 05:44 • 61946 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда07:00 • 31501 перегляди
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС08:18 • 47606 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги09:38 • 8264 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
09:58 • 31683 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
08:12 • 76414 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 97317 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 103768 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 111479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Гаага
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда07:00 • 32545 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 43213 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 51222 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 45936 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 80847 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Файненшл таймс
BFM TV
Fox News Channel
Вашингтон пост

Вінгер “Динамо” Ярмоленко планує завершити кар’єру гравця після сезону 2025/2026 26 червня 2025

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Футболіст Андрій Ярмоленко продовжив контракт з "Динамо" до 2026 року, при цьому оголосив, що сезон 2025/2026 стане для нього останнім у кар'єрі гравця. Ярмоленко є найкращим бомбардиром "Динамо" в чемпіонатах України.

Вінгер “Динамо” Ярмоленко планує завершити кар’єру гравця після сезону 2025/2026

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, який продовжив свій контракт з "біло-синіми" до літа 2026 року, оголосив, що сезон 2025/2026 стане для нього останнім у якості футболіста. Про це Ярмоленко сказав в коментарі УПЛ ТБ, передає УНН.

Деталі

Ми поспілкувалися із головним тренером та президентом, тому що для мене було важливо почути, що я потрібен в якості футболіста. Я не хочу бути в клубі в якості футболіста за свої якісь минулі заслуги. Коли я почув їхню думку, то зрозумів, що на мене розраховують як на бойову одиницю. Тому я уклав контракт ще на рік. Чи останній це мій контракт, чи ні? Із упевненістю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста 

- сказав Ярмоленко.

Доповнення

Андрій Ярмоленко є вихованцем чернігівської "Десни", після чого перейшов до "Динамо". Дебютував вінгер у складі першої команди київського клубу ще далекого 2008-го – 11 травня у матчі з "Ворсклою".

У 2023 році Ярмоленко повернувся до "Динамо" влітку 2023 року після шістьох сезонів виступів закордоном за німецьку "Борусію" Дортмунд, до якої перейшов зі стану киян за 25 млн євро у 2017 році. Також до повернення в "Динамо" Ярмоленко встиг пограти за англійський "Вест Гем" та "Аль-Айн" з ОАЕ.

У нинішньому сезоні за "біло-синіх"" Ярмоленко оновив клубний рекорд, ставши найкращим бомбардиром "Динамо" в чемпіонатах України за всю історію (114 голів).

Ярмоленко – найкращий бомбардир "Динамо" в історії чемпіонатів України19.05.25, 01:41 • 2980 переглядiв

Також Ярмоленко наблизився до лідерів у загальному рейтингу бомбардирів чемпіонатів України, який очолює Максим Шацьких, забивши 124 голи. Загалом на рахунку Андрія вже 203 голи за українські клуби та збірні на вищому рівні.

В травні стало відомо, що Ярмоленко продовжив контракт з київським "Динамо" до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо

18 червня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, житомирське "Полісся" та "Олександрія" дізналися своїх потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, а донецький "Шахтар" потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Шахтар (Донецьк)
УЄФА
Динамо (Київ)
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9