Вінгер “Динамо” Ярмоленко планує завершити кар’єру гравця після сезону 2025/2026 26 червня 2025

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, який продовжив свій контракт з "біло-синіми" до літа 2026 року, оголосив, що сезон 2025/2026 стане для нього останнім у якості футболіста. Про це Ярмоленко сказав в коментарі УПЛ ТБ, передає УНН.

Деталі

Ми поспілкувалися із головним тренером та президентом, тому що для мене було важливо почути, що я потрібен в якості футболіста. Я не хочу бути в клубі в якості футболіста за свої якісь минулі заслуги. Коли я почув їхню думку, то зрозумів, що на мене розраховують як на бойову одиницю. Тому я уклав контракт ще на рік. Чи останній це мій контракт, чи ні? Із упевненістю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста - сказав Ярмоленко.

Доповнення

Андрій Ярмоленко є вихованцем чернігівської "Десни", після чого перейшов до "Динамо". Дебютував вінгер у складі першої команди київського клубу ще далекого 2008-го – 11 травня у матчі з "Ворсклою".

У 2023 році Ярмоленко повернувся до "Динамо" влітку 2023 року після шістьох сезонів виступів закордоном за німецьку "Борусію" Дортмунд, до якої перейшов зі стану киян за 25 млн євро у 2017 році. Також до повернення в "Динамо" Ярмоленко встиг пограти за англійський "Вест Гем" та "Аль-Айн" з ОАЕ.

У нинішньому сезоні за "біло-синіх"" Ярмоленко оновив клубний рекорд, ставши найкращим бомбардиром "Динамо" в чемпіонатах України за всю історію (114 голів).

Ярмоленко – найкращий бомбардир "Динамо" в історії чемпіонатів України

Також Ярмоленко наблизився до лідерів у загальному рейтингу бомбардирів чемпіонатів України, який очолює Максим Шацьких, забивши 124 голи. Загалом на рахунку Андрія вже 203 голи за українські клуби та збірні на вищому рівні.

В травні стало відомо, що Ярмоленко продовжив контракт з київським "Динамо" до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо

18 червня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, житомирське "Полісся" та "Олександрія" дізналися своїх потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, а донецький "Шахтар" потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.