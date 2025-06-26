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Вингер “Динамо” Ярмоленко планирует завершить карьеру игрока после сезона 2025/2026 26 июня 2025

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Футболист Андрей Ярмоленко продлил контракт с «Динамо» до 2026 года, при этом объявил, что сезон 2025/2026 станет для него последним в карьере игрока. Ярмоленко является лучшим бомбардиром «Динамо» в чемпионатах Украины.

Вингер “Динамо” Ярмоленко планирует завершить карьеру игрока после сезона 2025/2026

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, который продлил свой контракт с "бело-синими" до лета 2026 года, объявил, что сезон 2025/2026 станет для него последним в качестве футболиста. Об этом Ярмоленко сказал в комментарии УПЛ ТВ, передает УНН.

Детали

Мы пообщались с главным тренером и президентом, потому что для меня было важно услышать, что я нужен в качестве футболиста. Я не хочу быть в клубе в качестве футболиста за свои какие-то прошлые заслуги. Когда я услышал их мнение, то понял, что на меня рассчитывают как на боевую единицу. Поэтому я заключил контракт еще на год. Последний ли это мой контракт, или нет? С уверенностью могу сказать, что это последний мой год как футболиста 

- сказал Ярмоленко.

Дополнение

Андрей Ярмоленко является воспитанником черниговской "Десны", после чего перешел в "Динамо". Дебютировал вингер в составе первой команды киевского клуба еще в далеком 2008-м – 11 мая в матче с "Ворсклой".

В 2023 году Ярмоленко вернулся в "Динамо" летом 2023 года после шести сезонов выступлений за границей за немецкую "Боруссию" Дортмунд, в которую перешел из стана киевлян за 25 млн евро в 2017 году. Также до возвращения в "Динамо" Ярмоленко успел поиграть за английский "Вест Хэм" и "Аль-Айн" из ОАЭ.

В нынешнем сезоне за "бело-синих" Ярмоленко обновил клубный рекорд, став лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионатах Украины за всю историю (114 голов).

Ярмоленко – лучший бомбардир "Динамо" в истории чемпионатов Украины 19.05.25, 01:41 • 2980 просмотров

Также Ярмоленко приблизился к лидерам в общем рейтинге бомбардиров чемпионатов Украины, который возглавляет Максим Шацких, забив 124 гола. Всего на счету Андрея уже 203 гола за украинские клубы и сборные на высшем уровне.

В мае стало известно, что Ярмоленко продлил контракт с киевским "Динамо" до 30 июня 2026 года.

Напомним

18 июня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по результатам которой киевское "Динамо" узнало потенциальных соперников во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов, житомирское "Полесье" и "Александрия" узнали своих потенциальных соперников во втором квалификационном раунде Лиги конференций, а донецкий "Шахтер" потенциального соперника во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
ФК «Шахтёр» Донецк
УЕФА
ФК «Динамо» Киев
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