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Ярмоленко – лучший бомбардир "Динамо" в истории чемпионатов Украины

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Андрей Ярмоленко забил 114-й мяч за "Динамо" в УПЛ, превзойдя рекорд Сергея Реброва (113 голов). Накануне киевляне завоевали чемпионский титул в 30-й раз.

Ярмоленко – лучший бомбардир "Динамо" в истории чемпионатов Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов Украины по футболу. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в воскресенье в игре с "Черноморцем" Ярмоленко забил свой 114-й мяч за "Динамо" в украинской премьер-лиге (УПЛ).

По этому показателю Андрей превзошел клубный рекорд Сергея Реброва – 113 голов

- говорится в сообщении.

Добавим, что на третьем месте рейтинга бомбардиров "Динамо" в УПЛ находится Максим Шацких с 96 голами.

Напомним

Сыграв на выезде вничью с одесским "Черноморцем" (1:1) в 29-м туре отечественной Премьер-лиги, киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, стало недосягаемым для преследователей и обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины. Этот чемпионский титул стал для команды 30-м за историю существования. 13 раз "бело-синие" становились лучшей командой Советского Союза, еще 17 раз - уже независимой Украины.

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти 14.05.25, 21:32 • 183181 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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