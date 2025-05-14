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Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти
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Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

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Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

В финале Кубка Украины "Шахтер" одолел "Динамо" в серии пенальти. Этот трофей стал 15-м для "горняков" в истории, увеличив их отрыв от "Динамо".

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Донецкий "Шахтер" одерживает победу в финале Кубка Украины сезона 2024/2025, переиграв в серии послематчевых пенальти киевское "Динамо" - 6:5. Этот трофей для "горняков" стал 15-м в истории, передает УНН.

Составы команд

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Винисиус, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо

Запасные: Фесюн, Азаров, Грамм, Фарина, Крыськив, Швед, Цуканов, Назарина, Аллисон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас

"Динамо": Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Беловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко

Первый тайм

Поединок на Центральном стадионе в Житомире начался с минуты молчания по погибшим в результате российской агрессии. Первый символический удар по мячу выполнил капитан команды "Pokrova Lviv AMP" Валентин Осовский - бывший военнослужащий 103 бригады ТрО, базирующейся во Львове, который ушел на войну добровольцем, а 8 января 2023 года во время одного из штурмов на направлении Кременной Луганской области получил ранение - один из осколков попал в ногу.

К сожалению, хирургам не удалось спасти ногу военному.

Поединок начался довольно осторожно со стороны обеих команд. Команды в первом тайме больше контролировали мяч, и лишь ближе к середине тайма начали создавать полумоменты. На 17-й минуте капитан "Динамо" Виталий Буяльский пробивал со второго касания, но точно в руки Дмитрию Ризныку.

Далее моментов почти не возникало, однако под занавес тайма "Динамо" удалось открыть счет: Тарас Михавко на собственной половине поля отдал на Владислава Кабаева, который в касание отдал на Николая Шапаренко, который протащил мяч флангом, отдал на Дубинчака, который прострелил на "11 метров" на Андрея Ярмоленко, который в одно касание мощно пробил в дальний угол Ризныка - 1:0 в пользу киевлян.

Второй тайм

Начало второго тайма запомнилось толкотней, а не опасными моментами, однако арбитру удалось быстро унять эмоции игроков. К экватору тайма игра успокоилась, и "Шахтер" взял мяч под контроль, что вылилось в забитый гол: сначала Кевин вышел один на один с Русланом Нещеретом, но Михавко удалось выбить мяч из-под ног Кевина.

Киевляне пытались разогнать быструю контратаку, но Николай Шапаренко отдал не точно, мяч перехватил Аллисон, отдал на Элиаса, который отдал в центр на Георгия Судакова. Хавбек "горняков" придержал мяч, дождался забегания Аллисона, отдал на вингера, который подал на дальнюю на Элиаса, который пробил мимо Нещерета - 1:1.

Серия пенальти

Дополнительные два тайма по 15-ть минут почти ничем не запомнились, кроме травмы защитника "Динамо" Дениса Попова и прострела с острого угла вингера "Шахтера" Аллисона. В овертайме команды сильнейшего не выявили, из-за чего матч перешел к серии послематчевых пенальти.

Первый удар в серии послематчевых пенальти реализовал Егор Назарина - 1:0 в пользу "Шахтера".

Форвард "Динамо" Владислав Ванат также удачно реализовал свой удар - 1:1.

Вингер "горняков" также удачно реализовал пенальти - 2:1.

Владимир Бражко, который "примерял" капитанскую повязку после замены Буяльского, сравнял счет - 2:2.

Кипер "Динамо" Нещерет угадал удар, но не смог парировать его от Кевина - 3:2.

Александр Пихаленок, который также вышел на замену в "Динамо", удачно реализовал свой удар - 3:3.

Автор гола в составе "горняков" Элиас с первого раза не смог переиграть кипера "Динамо", однако арбитр приказал перебить из-за того, что Нещерет вышел за линию ворот до удара; со второй попытки форвард "Шахтера" переиграл Нещерета - 4:3.

Константин Вивчаренко спокойно сравнял счет, нанеся удар по центру - 4:4.

Лаа Грамм удачно развел Нещерета и мяч по разным углам - 5:4.

Опорник "Динамо" Николай Михайленко удачно пробил в верхнюю "девятку", хоть и Ризнык угадал направление удара - 5:5.

Шестой удар удачно реализовал Дмитрий Крыськив, хоть и Нещерет зацепил "кожаного" кончиками пальцев - 6:5.

Последний удар за "бело-синих" бил Александр Караваев, однако Ризнык угадал направление удара, и отбил мяч - 6:5.

Финальный свисток зафиксировал ничью - 1:1 и победу "горняков" по пенальти - 6:5. Таким образом, "Шахтер" завоевывает свой 15 Кубок Украины, и отрывается по этому показателю от "Динамо" на два титула.

“Шахтер U-13” стал чемпионом “Детского кубка четырех”14.05.25, 15:45 • 1668 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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