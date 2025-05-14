“Шахтер U-13” стал чемпионом “Детского кубка четырех”

Донецкий "Шахтер" в возрасте до 12 лет, обыграв своих сверстников из киевского "Динамо", стал победителем "Детского кубка четырех", который был организован Украинской ассоциацией футбола накануне классического финала Кубка Украины-2024/2025, передает УНН.

Детали

В финальном матче за титул "Детского кубка четырех" сошлись юноши донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Уже на 9 минуте юные "горняки" открыли счет: Иван Изотов подал с углового в штрафную, голкипер киевлян Ткаченко ошибся на выходе, а Кирчатый переправил мяч головой в пустые ворота - 1:0.

Уже на 26-й минуте донецкая команда удвоила преимущество: Изотов выполнил подачу в штрафную киевлян со стандарта, а Дмитрий Дроздовский переправил мяч головой в сетку ворот - 2:0.

В начале второго тайма Изотов обокрал динамовцев возле собственной штрафной площадки, протянул мяч и мощно пробил в дальний угол: мяч от стойки залетел в сетку ворот - на табло разгром 3:0.

За 15 минут до завершения поединка, "горняки" заработали право на пенальти, который успешно реализовал Изотов - 4:0.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу юношей "Шахтера".

Дополнение

12 мая Украинская ассоциация футбола решила организовать с 13 по 14 мая в Житомире "Детский кубок четырех" - турнир для команд возрастной категории U-13 (2012 г. р.), который пройдет накануне классического финала Кубка Украины-2024/2025.

"Этот турнир призван не только дать возможность юным футболистам проявить себя, но и подарить им незабываемую атмосферу большого футбола - борьбы, эмоций и командного духа. Участники будут соревноваться буквально за несколько часов до главного кубкового матча сезона, и это прекрасная возможность для них почувствовать, к чему стоит стремиться", - сообщали в УАФ.

В турнире приняли участие четыре команды, чьи "взрослые" клубы вышли в полуфинал Кубка Украины-2024/2025: СДЮСШОР "Полесье" (Житомир), ФК "Шахтер" (Донецк), КЗ ДЮСШ "Буковина" (Черновцы) и ФК "Динамо" (Киев).

В первом полуфинале "Детского кубка четырех" "Шахтер" обыграл "Полесье" со счетом - 4:0.

Во второй игре "Динамо" одолело "Буковину" – 2:0.

Бронзовым призером турнира стало "Полесье", которое обыграло минимально своих сверстников из "Буковины" - 1:0.

Напомним

Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2024/25 между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игра пройдет на Центральном городском стадионе "Полесье" в Житомире, начало - в 18:30 по киевскому времени.