“Шахтар U-13” став чемпіоном “Дитячого кубка чотирьох”

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України
13:18 • 168 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

12:09 • 22359 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
07:33 • 35240 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 61538 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 55682 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 64545 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

14 травня, 04:00 • 147894 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

13 травня, 21:24 • 60995 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 161604 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 88891 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
30%
745мм
Популярнi новини

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

14 травня, 04:19 • 74281 перегляди

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

14 травня, 05:20 • 66274 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 60351 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 45952 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 41684 перегляди
Публікації

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

12:09 • 22373 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 42542 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 46808 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 61195 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

14 травня, 04:00 • 147904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 13106 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

09:18 • 18406 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 27258 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 55777 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 114163 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

“Шахтар U-13” став чемпіоном “Дитячого кубка чотирьох”

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Донецький Шахтар U-13 переміг київське Динамо у фіналі Дитячого кубка чотирьох з рахунком 4:0. Турнір організувала Українська асоціація футболу напередодні фіналу Кубка України.

“Шахтар U-13” став чемпіоном “Дитячого кубка чотирьох”

Донецький "Шахтар" віком до 12 років, обігравши своїх однолітків з київського "Динамо", став переможцем "Дитячого кубка чотирьох", який був організований Української асоціацією футболу напередодні класичного фіналу Кубку України-2024/2025, передає УНН.

Деталі

У фінальному матчі за титул "Дитячого кубка чотирьох" зійшлися юнаки донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". Вже на 9 хвилині юні "гірники" відкрили рахунок: Іван Ізотов подав з кутового до штрафного, голкіпер киян Ткаченко помилився на виході, а Кирчатий переправив м’яч головою в порожні ворота - 1:0.

Вже на 26-й хвилині донецька команда подвоїла перевагу: Ізотов виконав подачу до штрафного киян зі стандарту, а Дмитро Дроздовський переправив м’яч головою переправив м’яч в сітку воріт - 2:0.

На початку другого тайму Ізотов обікрав динамівців біля власного штрафного майданчику, протягнув м’яч та потужно пробив у дальній кут: м’яч від стійки залетів у сітку воріт - на табло розгром 3:0.

За 15 хвилин до завершення поєдинку, "гірники" заробили право на пенальті, який успішно реалізував Ізотов - 4:0.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу юнаків "Шахтаря".

Доповнення

12 травня Українська асоціація футболу вирішила організувати з 13 по 14 травня в Житомирі "Дитячий кубок чотирьох" - турнір для команд вікової категорії U-13 (2012 р. н.), який пройде напередодні класичного фіналу Кубку України-2024/2025.

"Цей турнір покликаний не лише дати змогу юним футболістам проявити себе, а й подарувати їм незабутню атмосферу великого футболу - боротьби, емоцій та командного духу. Учасники змагатимуться буквально за декілька годин до головного кубкового матчу сезону, і це чудова нагода для них відчути, до чого варто прагнути", - повідомляли в УАФ.

В турнірі взяли участь чотири команди, чиї "дорослі" клуби вийшли до півфіналу Кубку України-2024/2025: СДЮСШОР "Полісся" (Житомир), ФК "Шахтар" (Донецьк), КЗ ДЮСШ "Буковина" (Чернівці) та ФК "Динамо" (Київ).

У першому півфіналі "Дитячого кубка чотирьох" "Шахтар" обіграв "Полісся" з рахунком - 4:0.

В другій грі "Динамо" здолало "Буковину" – 2:0.

Бронзовим призером турніру стало "Полісся", яке обіграло мінімально своїх однолітків з "Буковини" - 1:0.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 травня, відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2024/25 між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Гра пройде на Центральному міському стадіоні "Полісся" в Житомирі, початок - о 18:30 за київським часом.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
ФК «Шахтар» Донецьк
ФК «Динамо» Київ
Україна
Житомир
Brent
$66.03
Bitcoin
$103,926.20
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,188.15
Ethereum
$2,606.93