“Шахтар U-13” став чемпіоном “Дитячого кубка чотирьох”

Донецький "Шахтар" віком до 12 років, обігравши своїх однолітків з київського "Динамо", став переможцем "Дитячого кубка чотирьох", який був організований Української асоціацією футболу напередодні класичного фіналу Кубку України-2024/2025, передає УНН.

Деталі

У фінальному матчі за титул "Дитячого кубка чотирьох" зійшлися юнаки донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". Вже на 9 хвилині юні "гірники" відкрили рахунок: Іван Ізотов подав з кутового до штрафного, голкіпер киян Ткаченко помилився на виході, а Кирчатий переправив м’яч головою в порожні ворота - 1:0.

Вже на 26-й хвилині донецька команда подвоїла перевагу: Ізотов виконав подачу до штрафного киян зі стандарту, а Дмитро Дроздовський переправив м’яч головою переправив м’яч в сітку воріт - 2:0.

На початку другого тайму Ізотов обікрав динамівців біля власного штрафного майданчику, протягнув м’яч та потужно пробив у дальній кут: м’яч від стійки залетів у сітку воріт - на табло розгром 3:0.

За 15 хвилин до завершення поєдинку, "гірники" заробили право на пенальті, який успішно реалізував Ізотов - 4:0.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу юнаків "Шахтаря".

Доповнення

12 травня Українська асоціація футболу вирішила організувати з 13 по 14 травня в Житомирі "Дитячий кубок чотирьох" - турнір для команд вікової категорії U-13 (2012 р. н.), який пройде напередодні класичного фіналу Кубку України-2024/2025.

"Цей турнір покликаний не лише дати змогу юним футболістам проявити себе, а й подарувати їм незабутню атмосферу великого футболу - боротьби, емоцій та командного духу. Учасники змагатимуться буквально за декілька годин до головного кубкового матчу сезону, і це чудова нагода для них відчути, до чого варто прагнути", - повідомляли в УАФ.

В турнірі взяли участь чотири команди, чиї "дорослі" клуби вийшли до півфіналу Кубку України-2024/2025: СДЮСШОР "Полісся" (Житомир), ФК "Шахтар" (Донецьк), КЗ ДЮСШ "Буковина" (Чернівці) та ФК "Динамо" (Київ).

У першому півфіналі "Дитячого кубка чотирьох" "Шахтар" обіграв "Полісся" з рахунком - 4:0.

В другій грі "Динамо" здолало "Буковину" – 2:0.

Бронзовим призером турніру стало "Полісся", яке обіграло мінімально своїх однолітків з "Буковини" - 1:0.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 травня, відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2024/25 між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Гра пройде на Центральному міському стадіоні "Полісся" в Житомирі, початок - о 18:30 за київським часом.