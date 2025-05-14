Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

Сьогодні, 14 травня, відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2024/25 між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем". Гра пройде на Центральному міському стадіоні "Полісся" в Житомирі, початок - о 18:30 за київським часом, пише УНН.

"Шахтар"

У цій грі номінальним господарем поля будуть саме "гірники". "Шахтар" на шляху до фіналу розпочав свій шлях одразу з 1/8-фіналу, де спочатку обіграли "Зорю" - 1:0, у чвертьфіналі "Олександрію" - 1:0, а у півфіналі - "Полісся" також з мінімальним рахунком - 1:0.

Проте справи в чемпіонаті для "Шахтаря" складаються не найкращим чином. Донеччани взагалі ризикують вперше з сезону 2020/21 залишитись без титулів. Наразі "гірники" йдуть на 3 місці в чемпіонаті, відстаючи від "Олександрії", яка на другому місці, на 5 очок за два тури до кінця, та на 10 очок від "Динамо", що вже в теорії та на практиці не дозволить "Шахтарю" поборотися за "золото" чемпіонату.

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Перемога в Кубку дозволить "гірникам" потрапити до Ліги Європи, в іншому випадку команда розпочне євросезон у Лізі конференцій.

За останні 5 матчів в УПЛ "Шахтар" здолав "Кривбас" (2:1) та "Чорноморець" (3:0), програв "Колосу" (2:4) та розписав мирові з "Динамо" (2:2) і "Зорею" (0:0).

Ймовірно, цей поєдинок стане також вирішальним для головного тренера "гірників" Маріно Пушича, особливо на тлі чуток про призначення нового тренера Арди Турана, який нині тренує турецький "Еюпспор", за який виступає ексфутболіст "Шахтаря" Тарас Степаненко.

Арда Туран - головний тренер "Еюпспор"

Степаненко підписав контракт із турецьким "Еюпспором"

"Динамо"

Як зазначалося вище, "Динамо" впевнено лідирує в Чемпіонаті України з 68 очками та близьке до оформлення свого 17 чемпіонства, що стане рекордом в історії Чемпіонату.

"Динамо", як і "Шахтар", розпочало свій шлях до фіналу з 1/8, де в овертаймі перемогло "Ворсклу" (2:1). У чвертьфіналі "біло-сині" здолали "Рух" (1:0), а у півфіналі розгромили Буковину (4:1).

Перемога "Динамо" в фіналі Кубку може підпортити плани на Лігу Європи для "Шахтаря". Наразі у Лігу чемпіоні потрапляє тільки одна команда - переможець Української Прем’єр-ліги. Представник стартує аж із другого етапу і має пройти трьох суперників до спільної групи.

Фінал Кубку України з футболу: визначено час та місце поєдинку

Усього лише одна команда кваліфікується до Ліги Європи – аж у перший раунд відбору. Зазвичай, це володар Кубка України, але якщо це буде переможець УПЛ (в даному випадку "Динамо"), то тоді до ЛЄ візьмуть срібного призера чемпіонату - ймовірно, це буде "Олександрія", якщо підопічні Руслана Ротаня не допустять осічок у двох заключних турах.

За останні 5 матчів "Динамо" перемогло "Кривбас" (2:0), "Оболонь" (3:0) та "Інгулець" (4:0), розписав мирову із "Шахтарем" (2:2) та "Поліссям" (0:0).

Перед матчем, цифри, факти

Як вже зазначалося, старт поєдинку розпочнеться о 18:30. Фінал Кубку України покажуть безкоштовно. У відкритому доступі поєдинок можна буде подивитися на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Також транслюватимуть зустріч на Т2 MEGOGO Спорт.

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"Динамо" та "Шахтар" мають багату історію зустрічей у Кубку України. Загалом вони зустрічалися 16 разів у рамках цього турніру. З них 10 матчів відбулися у фіналах.

Статистика в Кубку говорить на користь "Шахтаря" - 9 перемог проти 5 у "Динамо". Востаннє "Шахтар" та "Динамо" зустрічалися у фіналі Кубку в 2018 році, коли "гірники" обіграли киян - 2:0. Голи тоді забивали Факундо Феррейра та Ярослав Ракицький.

Востаннє "Динамо" та "Шахтар" грали один проти одного в Кубку у 2019 році в 1/8 фіналу, коли кияни в овертаймі дотисли "гірників" - 2:1. Голи на рахунку Сергія Сидорчука та Дениса Попова. За "Шахтар" тоді відзначився у додатковий час Тарас Степаненко.

Букмекери віддають незначну перевагу "Шахтарю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 2,28. На перемогу "Динамо" - 3,25, а на нічию в основний час - 3,4.

Поєдинок розсудить Микола Балакін, якому допомагатимуть бокові судді - Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр – Дмитро Панчишин.

Микола Балакін на матчі "Динамо" проти "Кривбасу"

У поточному сезоні український арбітр Микола Балакін обслуговував кілька важливих матчів у рамках Української Прем'єр-ліги та Кубка України, зокрема у першому колі чемпіонату судив матч між "Динамо" та "Шахтарем", який завершився за рахунку - 1:1.

Також Балакін обслуговував матч 24-го туру УПЛ між "Кривбасом" та "Динамо", який завершився перемогою киян - 2:0. В тому матчі Балакін показав червону картку захиснику киян Денису Попову.

Окрім того, у чвертьфіналі Кубка України Балакін судив матч між "Шахтарем" та "Олександрією", який завершився перемогою "гірників" в овертаймі.

"Динамо" не програє в Україні вже більше року. Остання поразка була 11 травня 2024 року, саме у грі проти Шахтаря, у 28 турі УПЛ сезону-2023/24.

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський жодного разу не перемагав "Шахтар" на посаді головного тренера (2 нічиї та поразка). Пушич ніколи не програвав "Динамо" (дві перемоги та 2 нічиї).

Маріно Пушич та Олександр Шовковський

"Шахтар" 5 разів вигравав Кубок України, не перемагаючи в чемпіонаті.

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