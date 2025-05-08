Фінал Кубка України з футболу: квитки на матч "Шахтар" - "Динамо" вже у продажу
Київ • УНН
УАФ оголосила про початок продажу квитків на фінал Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо", який відбудеться 14 травня в Житомирі. Вартість квитків від 1000 до 4000 грн.
Розпочався продаж квитків на фінальний матч розіграшу Кубку України з футболу між командами "Шахтар" та "Динамо", який відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про це повідомили в Українській асоціації футболу (УАФ), інформує УНН.
Деталі
Найдешевші квитки коштують 1000 гривень, найдорожчі - 4000 грн. Зазначається, що через дію воєнного стану в Україні стадіон не може бути заповнений на 100%, оскільки кількість глядачів на масовому заході обмежується кількістю доступних бомбосховищ поблизу арени. Тому кількість квитків обмежена й надходитиме у продаж частинами.
Умови продажу:
- одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;
- попередньо кожен покупець має зареєструватися на сайті продажу та вказати свої дані;
- уболівальник обирає квиток на конкретний сектор, ряд і місце;
- квитки іменні, тому під час купівлі необхідно вказати ПІБ усіх власників;
- квитки не підлягають обміну або поверненню;
- квитки будуть електронними, їх потрібно або роздрукувати, або завантажити на телефон.
Під час входу на стадіон кожному вболівальнику надягатимуть браслет на руку. У разі повітряної тривоги матч буде призупинено, а всі глядачі повинні будуть перейти в укриття. Після завершення тривоги вболівальники зможуть повернутися на трибуни, пред’явивши браслет стюардам
В УАФ додали, що в разі перенесення матчу на наступний день уболівальники повинні зберегти як квиток, так і браслет, якщо планують відвідати поєдинок.
Нагадаємо
Київське "Динамо", яке в півфіналі Кубку України з футболу розтрощило чернівецьку "Буковину", зустрінеться в фіналі Кубку з донецьким "Шахтарем", який мінімально переграв "Полісся".
27 квітня донецький "Шахтар" та київське "Динамо" провели матч в рамках поєдинку 26-го туру української Прем'єр-ліги – він завершився внічию з рахунком 2:2.
ПСЖ переміг Арсенал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Інтером08.05.25, 00:18 • 1752 перегляди