Финал Кубка Украины по футболу: билеты на матч "Шахтер" - "Динамо" уже в продаже
Киев • УНН
УАФ объявила о начале продажи билетов на финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо", который состоится 14 мая в Житомире. Стоимость билетов от 1000 до 4000 грн.
Началась продажа билетов на финальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу между командами "Шахтер" и "Динамо", который состоится 14 мая на Центральном стадионе города Житомир. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола (УАФ), информирует УНН.
Детали
Самые дешевые билеты стоят 1000 гривен, самые дорогие - 4000 грн. Отмечается, что из-за действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100%, поскольку количество зрителей на массовом мероприятии ограничивается количеством доступных бомбоубежищ вблизи арены. Поэтому количество билетов ограничено и будет поступать в продажу частями.
Условия продажи:
- один человек может приобрести не более четырех билетов;
- предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продажи и указать свои данные;
- болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;
- билеты именные, поэтому во время покупки необходимо указать ФИО всех владельцев;
- билеты не подлежат обмену или возврату;
- билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо загрузить на телефон.
Во время входа на стадион каждому болельщику будут надевать браслет на руку. В случае воздушной тревоги матч будет приостановлен, а все зрители должны будут перейти в укрытие. После завершения тревоги болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет стюардам
В УАФ добавили, что в случае переноса матча на следующий день болельщики должны сохранить как билет, так и браслет, если планируют посетить поединок.
Напомним
Киевское "Динамо", которое в полуфинале Кубка Украины по футболу разгромило черновицкую "Буковину", встретится в финале Кубка с донецким "Шахтером", который минимально переиграл "Полесье".
27 апреля донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели матч в рамках поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги – он завершился вничью со счетом 2:2.
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