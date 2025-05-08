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Финал Кубка Украины по футболу: билеты на матч "Шахтер" - "Динамо" уже в продаже

Киев • УНН

 • 416 просмотра

УАФ объявила о начале продажи билетов на финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо", который состоится 14 мая в Житомире. Стоимость билетов от 1000 до 4000 грн.

Финал Кубка Украины по футболу: билеты на матч "Шахтер" - "Динамо" уже в продаже

Началась продажа билетов на финальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу между командами "Шахтер" и "Динамо", который состоится 14 мая на Центральном стадионе города Житомир. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола (УАФ), информирует УНН.

Детали

Самые дешевые билеты стоят 1000 гривен, самые дорогие - 4000 грн. Отмечается, что из-за действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100%, поскольку количество зрителей на массовом мероприятии ограничивается количеством доступных бомбоубежищ вблизи арены. Поэтому количество билетов ограничено и будет поступать в продажу частями.

Условия продажи:

  • один человек может приобрести не более четырех билетов;
    • предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продажи и указать свои данные;
      • болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;
        • билеты именные, поэтому во время покупки необходимо указать ФИО всех владельцев;
          • билеты не подлежат обмену или возврату;
            • билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо загрузить на телефон.

              Во время входа на стадион каждому болельщику будут надевать браслет на руку. В случае воздушной тревоги матч будет приостановлен, а все зрители должны будут перейти в укрытие. После завершения тревоги болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет стюардам

              - говорится в сообщении.

              В УАФ добавили, что в случае переноса матча на следующий день болельщики должны сохранить как билет, так и браслет, если планируют посетить поединок.

              Напомним

              Киевское "Динамо", которое в полуфинале Кубка Украины по футболу разгромило черновицкую "Буковину", встретится в финале Кубка с донецким "Шахтером", который минимально переиграл "Полесье".

              27 апреля донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели матч в рамках поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги – он завершился вничью со счетом 2:2.

              ПСЖ победил Арсенал и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с Интером 08.05.25, 00:18 • 1744 просмотра

              Вадим Хлюдзинский

              Вадим Хлюдзинский

              спорт
              ФК «Шахтёр» Донецк
              ФК «Динамо» Киев
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