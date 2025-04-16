ФК «Шахтёр» Донецк

Роман Яремчук стал чемпионом Греции, но это лишило Украину прямой путевки в Лигу чемпионов 2025/2026. Впервые с 2008/09 ни один
украинский клуб не сыграет в основной стадии.
«ЛНЗ» встретится с «Шахтером» в первом матче 24-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги. Беспроигрышная серия «Шахтера» длится уже 6
игр.
Донецкий "Шахтер" объявил о подписании кота Степана, который будет выступать под номером 7. Вместе с клубом кот начал сбор средств
на М113 для 3 ОШБр.
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины: "Буковина" будет принимать "Динамо" в Черновцах, а "Полесье" в Житомире сыграет с
"Шахтером". Финал состоится 14 мая в Житомире.
В 1/2 Кубка Украины пробились "Буковина", "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". Жеребьевка полуфиналов состоится 3 апреля, базовый день
проведения матчей - 23 апреля.