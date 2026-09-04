Усик получил бронзовую медаль УПЛ

Украинский боксер, первый вице-президент житомирского «Полесья» Александр Усик получил бронзовую медаль по итогам Чемпионата Украины сезона 2025/2026. Об этом передает УНН со ссылкой на социальные сети Усика и «Полесья».

«У нас только сегодня к нашим бронзовым наградам присоединяется Сан Саныч», — сказал главный тренер «Полесья» Руслан Ротань в раздевалке после матча с «Кудровкой».

Бронзовую медаль Чемпионата Украины 2025/2026 Усику вручил президент клуба Геннадий Буткевич.

Усик поздравил игроков «Полесья» с победой над «Кудровкой» (5:1), заявив, что игроки могут большего.

«Вы можете большего, если будете помогать друг другу. Берите на себя ответственность, играйте, кайфуйте. Будьте смелыми. Они тоже боятся. Но побеждает тот, кто идет до конца», — сказал Усик.

«Медаль, которая символизирует большие усилия», — написал Усик в Instagram, опубликовав фото с медалью.

Дополнение

По итогам сезона 2025/2026 житомирское «Полесье» заняло третье место в чемпионате Украинской Премьер-лиги, пропустив вперед лишь «ЛНЗ» и «Шахтер», который выиграл чемпионат.

Усик уже давно является игроком «Полесья», однако провел за «волков» лишь два матча. Первый — на зимнем товарищеском турнире Winter Cup в феврале 2022 года, а второй — также на Winter Cup в январе этого года.

В марте этого года Усик стал первым вице-президентом футбольного клуба «Полесье».

Напомним

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик принял решение освободить все свои чемпионские пояса в супертяжелой весовой категории. Однако, по словам боксера, он не уходит из спорта.