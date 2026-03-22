Усик став першим віцепрезидентом футбольного клубу "Полісся" і одразу ж заговорив про реформу
Київ • УНН
Боксер Олександр Усик обійняв керівну посаду в ФК Полісся для розвитку спорту. Його першим пріоритетом стане впровадження суддівської реформи в Україні.
Відомий український боксер Олександр Усик став першим віцепрезидентом футбольного клубу "Полісся", передає УНН.
Я починаю нову главу - як перший віцепрезидент футбольного клубу "Полісся". Для мене це не просто посада. Це можливість впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні
Боксер додав, що завжди говорив: сила - в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються з ним і в новому амплуа.
Один із перших моїх напрямів буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри
Боксер також подякував "Поліссю" за довіру.
Рухаємось вперед разом
Нагадаємо
Президент ФК Полісся Геннадій Буткевич заявив, що з Усиком легше, ніж з футболістами. Олександр Усик дебютував за Полісся у матчі проти канадського Ванкувера, замінивши нападника на 75-й хвилині.