Усик вийшов на заміну в матчі легенд збірної Португалії проти збірної Легенд світу

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Олександр Усик провів 17 хвилин на полі у матчі легенд збірної Португалії проти збірної Легенд світу, замінивши Хенріка Ларсона. Боксер не відзначився результативними діями, а організатори матчу планують зібрати понад 1 млн євро на благодійність.

Усик вийшов на заміну в матчі легенд збірної Португалії проти збірної Легенд світу

Український боксер Олександр Усик замінив легендарного шведського форварда Хенріка Ларсона у матчі легенд збірної Португалії проти збірної Легенд світу. Усик провів на полі 17 хвилин та результативними діями не відзначився, передає УНН. 

Деталі 

Усика перед початком гри запросили в центр поля, де він розповів, наскільки радий бути на цій грі разом з легендами футболу. 

Це чудово. Я люблю футбол, але я люблю бокс сильніше. Футбол відрізняється від боксу, я граю за житомирське "Полісся"

- сказав Усик перед матчем. 

Усик вийшов на поле на 22-й хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь збірної Португалії замість Хенріка Ларсона, після чого був замінений на Юрія Джоркаєффа. 

Також Усик в stories в Instagram опублікував фото у формі "Полісся" з обличчям Кріштіану Роналду, який не бере участі в матчі. 

Доповнення

Організатори матчу планують зібрати понад 1 млн євро на підтримку благодійних ініціатив в Україні, Португалії та світі, спрямованих на допомогу жертвам бідності, конфліктів і катастроф.

У матчі беруть участь: 

Легенди Португалії: Вітор Байя, Бету Пімпарел; Фабіу Коентрау, Елізеу, Данні, Рікарду Карвалью, Босінгва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Сімау, Маніше, Луїш Фігу, Нані, Деку, Тіагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Елдер Поштіга, Паулета. Тренер: Коштінья. 

Легенди світу: Петр Чех, Едвін ван дер Сар; Марко Матерацці, Карлес Пуйоль, Хав'єр Дзанетті, Джон Террі, Роберто Карлос; Гаїска Мендьєта, Крістіан Карембе, Георгіос Карагуніс, Марек Хамшик, Красімір Балаков, Георге Хаджі, Юрій Джоркаєфф, Кака; Хенрік Ларссон, Хав'єр Савіола, Майкл Оуен, Алессандро Дель П'єро, Хрісто Стоїчков. Тренер-гравець: Роберто Карлос.

Зазначимо, що станом на 44 хвилину матчу, рахунок в матчі 2:0 на користь Португалії. Перший гол у матчі забив Паулета після подачі Рікардо Куарежми, а подвоїв перевагу Елдер Поштіга після асисту Луіша Фігу. 

Окрім того, на стадіоні знайшлося місце і юним вболівальникам, які підтримують Україну.

Усик отримав 90-денне відтермінування захисту титулу WBO07.09.25, 19:13

Вероніка Марченко

СуспільствоСпорт
