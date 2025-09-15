Усик вышел на замену в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира
Киев • УНН
Александр Усик провел 17 минут на поле в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира, заменив Хенрика Ларсона. Боксер не отметился результативными действиями, а организаторы матча планируют собрать более 1 млн евро на благотворительность.
Украинский боксер Александр Усик заменил легендарного шведского форварда Хенрика Ларссона в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира. Усик провел на поле 17 минут и результативными действиями не отметился, передает УНН.
Детали
Усика перед началом игры пригласили в центр поля, где он рассказал, насколько рад быть на этой игре вместе с легендами футбола.
Это прекрасно. Я люблю футбол, но я люблю бокс сильнее. Футбол отличается от бокса, я играю за житомирское "Полесье"
Усик вышел на поле на 22-й минуте матча при счете 1:0 в пользу сборной Португалии вместо Хенрика Ларссона, после чего был заменен на Юрия Джоркаеффа.
Также Усик в stories в Instagram опубликовал фото в форме "Полесья" с лицом Криштиану Роналду, который не принимает участия в матче.
Дополнение
Организаторы матча планируют собрать более 1 млн евро в поддержку благотворительных инициатив в Украине, Португалии и мире, направленных на помощь жертвам бедности, конфликтов и катастроф.
В матче принимают участие:
Легенды Португалии: Витор Байя, Бету Пимарел; Фабиу Коэнтрау, Элизеу, Данни, Рикарду Карвалью, Босингва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Симау, Манише, Луиш Фигу, Нани, Деку, Тиагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Элдер Поштига, Паулета. Тренер: Коштинья.
Легенды мира: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар; Марко Матерацци, Карлес Пуйоль, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Роберто Карлос; Гаиска Мендьета, Кристиан Карамбе, Георгиос Карагунис, Марек Хамшик, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Юрий Джоркаефф, Кака; Хенрик Ларссон, Хавьер Савиола, Майкл Оуэн, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков. Тренер-игрок: Роберто Карлос.
Отметим, что по состоянию на 44 минуту матча, счет в матче 2:0 в пользу Португалии. Первый гол в матче забил Паулета после подачи Рикардо Куарежмы, а удвоил преимущество Элдер Поштига после ассиста Луиша Фигу.
Кроме того, на стадионе нашлось место и юным болельщикам, которые поддерживают Украину.
