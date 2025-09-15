Усик вышел на замену в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира

$41.280.03
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 22665 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 21601 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 26136 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 28779 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 59745 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 37628 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33085 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36597 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59015 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto15 сентября, 11:55 • 16729 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto15 сентября, 14:15 • 15711 просмотра
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела15 сентября, 15:01 • 6730 просмотра
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен17:55 • 4864 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник18:37 • 7772 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 4276 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 36783 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 40618 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 35595 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 27275 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 27605 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 33637 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 39644 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 89245 просмотра
Усик вышел на замену в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Александр Усик провел 17 минут на поле в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира, заменив Хенрика Ларсона. Боксер не отметился результативными действиями, а организаторы матча планируют собрать более 1 млн евро на благотворительность.

Усик вышел на замену в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира

Украинский боксер Александр Усик заменил легендарного шведского форварда Хенрика Ларссона в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира. Усик провел на поле 17 минут и результативными действиями не отметился, передает УНН. 

Детали 

Усика перед началом игры пригласили в центр поля, где он рассказал, насколько рад быть на этой игре вместе с легендами футбола. 

Это прекрасно. Я люблю футбол, но я люблю бокс сильнее. Футбол отличается от бокса, я играю за житомирское "Полесье"

- сказал Усик перед матчем. 

Усик вышел на поле на 22-й минуте матча при счете 1:0 в пользу сборной Португалии вместо Хенрика Ларссона, после чего был заменен на Юрия Джоркаеффа. 

Также Усик в stories в Instagram опубликовал фото в форме "Полесья" с лицом Криштиану Роналду, который не принимает участия в матче. 

Дополнение

Организаторы матча планируют собрать более 1 млн евро в поддержку благотворительных инициатив в Украине, Португалии и мире, направленных на помощь жертвам бедности, конфликтов и катастроф.

В матче принимают участие: 

Легенды Португалии: Витор Байя, Бету Пимарел; Фабиу Коэнтрау, Элизеу, Данни, Рикарду Карвалью, Босингва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Симау, Манише, Луиш Фигу, Нани, Деку, Тиагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Элдер Поштига, Паулета. Тренер: Коштинья. 

Легенды мира: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар; Марко Матерацци, Карлес Пуйоль, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Роберто Карлос; Гаиска Мендьета, Кристиан Карамбе, Георгиос Карагунис, Марек Хамшик, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Юрий Джоркаефф, Кака; Хенрик Ларссон, Хавьер Савиола, Майкл Оуэн, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков. Тренер-игрок: Роберто Карлос.

Отметим, что по состоянию на 44 минуту матча, счет в матче 2:0 в пользу Португалии. Первый гол в матче забил Паулета после подачи Рикардо Куарежмы, а удвоил преимущество Элдер Поштига после ассиста Луиша Фигу. 

Кроме того, на стадионе нашлось место и юным болельщикам, которые поддерживают Украину.

Усик получил 90-дневную отсрочку защиты титула WBO07.09.25, 19:13 • 4423 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоСпорт
благотворительность
Португалия
Украина
Александр Усик