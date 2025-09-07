Усик получил 90-дневную отсрочку защиты титула WBO
Киев • УНН
Александр Усик получил отсрочку защиты титула WBO на 90 дней из-за травмы спины. После победы над Даниэлем Дюбуа его потенциальным соперником может стать Джозеф Паркер.
Украинский боксер Александр Усик получил официальную отсрочку защиты титула чемпиона по версии WBO на 90 дней. Об этом сообщила боксерская организация WBO на своем аккаунте в соцсети "X", передает УНН.
Детали
После победы над британцем Даниэлем Дюбуа соперником Усика может стать новозеландец Джозеф Паркер. Еще в конце июля организация обязала боксеров провести переговоры относительно условий проведения поединка.
Оба боксера получили 30 дней на организацию поединка, но Усик попросил отсрочку еще на 60 дней из-за повреждения спины.
Просьбу украинского спортсмена удовлетворили, но после этого Усик будет обязан возобновить переговоры относительно будущего боя. К тому же сообщается, что вероятным соперником украинского боксера может быть не Джозеф Паркер.
Напомним
WBO обязала Усика провести бой против Джозефа Паркера. Однако украинец обратился в организацию с просьбой предоставить больше времени на переговоры, объяснив это травмой спины.