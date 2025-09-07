Усик получил 90-дневную отсрочку защиты титула WBO

$41.350.00
7 сентября, 06:34 • 14292 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 27230 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 47412 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 63308 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 93462 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 78007 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 51842 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 55731 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 75401 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 37104 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 93462 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 78007 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 75401 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 54412 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 76784 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 9704 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 18477 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 51229 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 106155 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 48377 просмотра
Усик получил 90-дневную отсрочку защиты титула WBO

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Александр Усик получил отсрочку защиты титула WBO на 90 дней из-за травмы спины. После победы над Даниэлем Дюбуа его потенциальным соперником может стать Джозеф Паркер.

Усик получил 90-дневную отсрочку защиты титула WBO

Украинский боксер Александр Усик получил официальную отсрочку защиты титула чемпиона по версии WBO на 90 дней. Об этом сообщила боксерская организация WBO на своем аккаунте в соцсети "X", передает УНН.

Детали

После победы над британцем Даниэлем Дюбуа соперником Усика может стать новозеландец Джозеф Паркер. Еще в конце июля организация обязала боксеров провести переговоры относительно условий проведения поединка.

Оба боксера получили 30 дней на организацию поединка, но Усик попросил отсрочку еще на 60 дней из-за повреждения спины.

Просьбу украинского спортсмена удовлетворили, но после этого Усик будет обязан возобновить переговоры относительно будущего боя. К тому же сообщается, что вероятным соперником украинского боксера может быть не Джозеф Паркер.

Напомним

WBO обязала Усика провести бой против Джозефа Паркера. Однако украинец обратился в организацию с просьбой предоставить больше времени на переговоры, объяснив это травмой спины.

Евгений Устименко

Спорт