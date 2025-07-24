WBO розпорядилася провести переговори про бій на захист титулу Усика
Київ • УНН
WBO офіційно розпорядилася про переговори щодо обов'язкового титульного бою у важкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером. Сторони мають 30 днів для досягнення угоди, інакше WBO перейде до промоутерських торгів.
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик має 30 днів для досягнення угоди щодо обов'язкового бою на захист титулу WBO. Таку заяву зробила Світова боксерська організація (WBO) у четвер, пише УНН.
WBO офіційно розпорядилася про проведення переговорів щодо обов'язкового титульного бою у важкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером
Обидві сторони, як повідомляється, "мають 30 днів на досягнення угоди, інакше WBO перейде до промоутерських торгів".
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