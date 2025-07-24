WBO розпорядилася провести переговори про бій на захист титулу Усика

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик має 30 днів для досягнення угоди щодо обов'язкового бою на захист титулу WBO. Таку заяву зробила Світова боксерська організація (WBO) у четвер, пише УНН.

WBO офіційно розпорядилася про проведення переговорів щодо обов'язкового титульного бою у важкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером - ідеться у заяві WBO в Instagram.

Обидві сторони, як повідомляється, "мають 30 днів на досягнення угоди, інакше WBO перейде до промоутерських торгів".

Усик зберіг лідерство після перемоги над Дюбуа: дані рейтингу ESPN