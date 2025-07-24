WBO распорядилась провести переговоры о бое за защиту титула Усика
Киев • УНН
WBO официально распорядилась о переговорах по обязательному титульному бою в тяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Паркером. Стороны имеют 30 дней для достижения соглашения, иначе WBO перейдет к промоутерским торгам.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик имеет 30 дней для достижения соглашения относительно обязательного боя в защиту титула WBO. Такое заявление сделала Всемирная боксерская организация (WBO) в четверг, пишет УНН.
WBO официально распорядилась о проведении переговоров относительно обязательного титульного боя в тяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Паркером
Обе стороны, как сообщается, "имеют 30 дней на достижение соглашения, иначе WBO перейдет к промоутерским торгам".
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