WBO распорядилась провести переговоры о бое за защиту титула Усика

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик имеет 30 дней для достижения соглашения относительно обязательного боя в защиту титула WBO. Такое заявление сделала Всемирная боксерская организация (WBO) в четверг, пишет УНН.

WBO официально распорядилась о проведении переговоров относительно обязательного титульного боя в тяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Паркером - говорится в заявлении WBO в Instagram.

Обе стороны, как сообщается, "имеют 30 дней на достижение соглашения, иначе WBO перейдет к промоутерским торгам".

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