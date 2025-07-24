Усик сохранил лидерство после победы над Дюбуа: данные рейтинга ESPN

Украинский боксер Александр Усик остался лидером в рейтинге топ-боксеров вне весовых категорий от ESPN после победы в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Благодаря этой победе Усик стал двукратным бесспорным чемпионом в тяжелом весе и доказал, что является лучшим бойцом последних 25 лет. На втором месте, согласно рейтингу, оказался японский профессиональный боксер Наоя Иноуэ, а на третьем месте - Теренс Кроуфорд, американский боксер.

Напомним

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок.

После победы над Дюбуа Усик поблагодарил Украину и военных, заявив о планах на отдых. Боксер не исключает возможности следующего боя против Тайсона Фьюри.