Усик сохранил лидерство после победы над Дюбуа: данные рейтинга ESPN
Киев • УНН
Украинский боксер Александр Усик остается лидером рейтинга ESPN после победы над Даниэлем Дюбуа, став двукратным абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд занимают второе и третье места соответственно.
Украинский боксер Александр Усик остался лидером в рейтинге топ-боксеров вне весовых категорий от ESPN после победы в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Детали
Благодаря этой победе Усик стал двукратным бесспорным чемпионом в тяжелом весе и доказал, что является лучшим бойцом последних 25 лет. На втором месте, согласно рейтингу, оказался японский профессиональный боксер Наоя Иноуэ, а на третьем месте - Теренс Кроуфорд, американский боксер.
Напомним
Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок.
После победы над Дюбуа Усик поблагодарил Украину и военных, заявив о планах на отдых. Боксер не исключает возможности следующего боя против Тайсона Фьюри.