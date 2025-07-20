"Запам’ятайте, 38 - це лише початок": Усик після перемоги над Дюбуа
Київ • УНН
Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа подякував Україні та військовим, заявивши про плани на відпочинок. Боксер не виключає можливості наступного бою проти Тайсона Ф'юрі.
Після чергової перемоги на Даніелем Дюбуа Олександр Усик подякував Україні, військовим і своїй родині, заявивши, що планує відпочити, а питання наступного бою - поки відкрито, додавши, що, можливо, він буде проте Тайсона Ф’юрі, передає УНН.
Запам'ятайте, 38 – це лише початок
Відповідаючи на питання, чому матчі-реванші в Усика видаються кращі, ніж перші поєдинки, боксер відповів: "Я не знаю".
Хочу сказати дякую Ісусу Христу, хочу сказати дякую Святій Марії, хочу сказати дякую і вам, "Уемблі"
Він повідомив, що хоче відпочити та побути вдома зі своїми дітьми.
Наступні декілька місяців я хочу тільки відпочивати. Хто наступний? Може це Тайсон Ф'юрі. Поки не знаю, я хочу додому. Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять країну. Я вчора отримав безліч повідомлень, і сьогодні також, від різних підрозділів, які боронять нашу країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні. Ви дозволяєте мені зараз бути тут
Також, відповідаючи на питання, що Усик не дав зробити Дюбуа, який мріяв про перемогу, українець відповів: "Брате, пробач, це спорт. Мій народ хотів цієї перемоги".
Нагадаємо
Український боксер, чемпіон WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик на стадіоні "Уемблі" у п’ятому раунді відправив в нокаут британця Даніеля Дюбуа, таким чином вигравши поєдинок.
Зеленський привітав Усика з перемогою20.07.25, 00:12 • 524 перегляди