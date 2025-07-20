"Запам’ятайте, 38 - це лише початок": Усик після перемоги над Дюбуа

Після чергової перемоги на Даніелем Дюбуа Олександр Усик подякував Україні, військовим і своїй родині, заявивши, що планує відпочити, а питання наступного бою - поки відкрито, додавши, що, можливо, він буде проте Тайсона Ф’юрі, передає УНН.

Запам'ятайте, 38 – це лише початок - сказав Усик.

Відповідаючи на питання, чому матчі-реванші в Усика видаються кращі, ніж перші поєдинки, боксер відповів: "Я не знаю".

Хочу сказати дякую Ісусу Христу, хочу сказати дякую Святій Марії, хочу сказати дякую і вам, "Уемблі" - додав Усик.

Він повідомив, що хоче відпочити та побути вдома зі своїми дітьми.

Наступні декілька місяців я хочу тільки відпочивати. Хто наступний? Може це Тайсон Ф'юрі. Поки не знаю, я хочу додому. Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять країну. Я вчора отримав безліч повідомлень, і сьогодні також, від різних підрозділів, які боронять нашу країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні. Ви дозволяєте мені зараз бути тут - зазначив боксер.

Також, відповідаючи на питання, що Усик не дав зробити Дюбуа, який мріяв про перемогу, українець відповів: "Брате, пробач, це спорт. Мій народ хотів цієї перемоги".

Нагадаємо

Український боксер, чемпіон WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик на стадіоні "Уемблі" у п’ятому раунді відправив в нокаут британця Даніеля Дюбуа, таким чином вигравши поєдинок.

Зеленський привітав Усика з перемогою