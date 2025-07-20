Зеленський привітав Усика з перемогою
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з черговим здобуттям титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик переміг Даніеля Дюбуа 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з черговим здобуттям титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Глави держави.
Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав
Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, перемігши Даніеля Дюбуа. Бій відбувся 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Усик – Дюбуа 2: текстова трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу19.07.25, 20:36 • 26021 перегляд