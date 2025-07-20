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Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
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Зеленський привітав Усика з перемогою

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з черговим здобуттям титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик переміг Даніеля Дюбуа 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Зеленський привітав Усика з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з черговим здобуттям титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Глави держави.

Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав

- написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, перемігши Даніеля Дюбуа. Бій відбувся 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Усик – Дюбуа 2: текстова трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу19.07.25, 20:36 • 26021 перегляд

Віта Зеленецька

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