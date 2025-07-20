Зеленский поздравил Усика с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с очередным завоеванием титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Главы государства.

Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу, вдохновение, которые даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел - написал Владимир Зеленский.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Даниэля Дюбуа. Бой состоялся 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира